O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto, revelou planos para realizar um concurso público no próximo ano. Atualmente, a administração da Casa conta com um quadro de 411 servidores efetivos e aproximadamente 1.100 cargos comissionados.

Diversas posições serão contempladas no concurso público planejado pela Alego para 2024, incluindo Auxiliar de Serviços Gerais, Comunicador Social, Analista de Tecnologia da Informação e Agente da Polícia Legislativa. “Já dei início aos estudos para que possamos realizar o concurso público em 2024. A Assembleia precisa de profissionais concursados para preencher uma variedade de áreas“, declarou Bruno.

Comissão formada para o concurso

Além dos cargos mencionados, outros também serão acrescentados ao concurso, após avaliação cuidadosa. Conforme anunciado pelo presidente, foi estabelecida a Comissão do Concurso Público 2024, responsável por selecionar a banca examinadora por meio de licitação, além de determinar o número de vagas disponíveis.

Já foi decidido que os aprovados não terão permissão para ocupar outros cargos. “Desvios de função não serão permitidos“, explicou Lidiana Roncato, diretora de Gestão de Pessoas, que presidirá a comissão.

O deputado também informou que solicitou uma análise para eliminar cargos comissionados na administração, a fim de abrir espaço para os concursados. Atualmente, os 411 servidores concursados e os 1.100 comissionados trabalham em quatro turnos, incluindo finais de semana, nas instalações de 44 mil metros quadrados da Assembleia.

Gabinetes Parlamentares

Hoje, há 3,8 mil cargos comissionados lotados nos gabinetes e escritórios de representação dos 41 deputados estaduais. A nomeação é de livre escolha. Semelhante ao que acontece no Congresso Nacional em Brasília, não é obrigatório realizar concurso público para os gabinetes.

Na Alego, cada deputado pode contratar até 95 pessoas (antes eram 45), dentro do limite mensal de R$ 88.700,00. Portanto, não houve aumento nos recursos destinados a esse fim.

O presidente da Alego destaca que o índice de despesas com pessoal agora é de 1,15% da receita líquida, bem abaixo do índice de alerta, que é de 1,35%.

Último concurso ocorreu em 2018

Em 2018, a Alego lançou 3 editais, contemplando 80 vagas, divididos em:

Edital 01/2018: Analista Legislativo

No edital 01/2018, a Alego disponibilizou um total de 42 vagas para o cargo de Analista Legislativo. As oportunidades abrangeram diversas áreas, como Arquitetura, Assistência Social, Comunicação Social, Contabilidade, Engenharia, Medicina, Psicologia e muito mais. Os aprovados para esse cargo tiveram a chance de desempenhar funções essenciais para o funcionamento da Assembleia Legislativa, com remuneração de R$ 7.931,53.

Edital 02/2018: Assistente Legislativo

No edital 02/2018, o foco estava em oferecer 36 vagas para o cargo de Assistente Legislativo. As áreas contempladas foram Policial Legislativo, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Técnico em Segurança do Trabalho e Tradutor-Intérprete de Libras. Esses profissionais desempenhariam funções variadas dentro da Alego, com uma remuneração atrativa de R$ 5.789,37.

Edital 03/2018: Procurador Legislativo

O edital 03/2018 trouxe a oportunidade de se tornar um Procurador Legislativo de 2ª Classe, com apenas duas vagas disponíveis. Essa função é de extrema importância para a instituição, envolvendo aspectos jurídicos e legais das atividades legislativas. O salário para esse cargo era de R$ 29.114,95.

O processo seletivo do concurso Alego 2018 envolveu diferentes etapas, variando de acordo com o cargo. Além das provas objetivas, que avaliaram conhecimentos gerais e específicos, algumas posições também passaram por provas discursivas, testes de aptidão física, avaliações psicológicas e análise de títulos.