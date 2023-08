A Sessão Ordinária desta quarta-feira, 09, contou com a ilustre visita do Deputado Estadual Charles Bento (MDB), que tratou principalmente do fechamento da Circunscrição Regional de Trânsito de Aparecida de Goiânia (Ciretran).

O Presidente André Fortaleza (MDB) solicitou que o Deputado interceda por Aparecida em relação ao fechamento da regional e justificou que a razão divulgada, que seria por suspeita de corrupção no órgão, não seria suficiente, uma vez que isso se combate de outra forma e não fechando a unidade.

No final do primeiro semestre, por suspeita de fraude, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) fechou, por tempo indeterminado, o Ciretran de Aparecida, localizado no Centro Empresarial, na Avenida Rio Verde.

Dessa forma, André lamentou que a cidade venha perdendo importantes órgãos estaduais e comentou que o Ciretran fazia um importante trabalho, que talvez não será suprido.

O Presidente disse que tem falado com vários interessados e ouviu que essa ida das funções, que antes era do Ciretran, para os Serviços de Atendimento ao Cidadão (SACs) e Vapt-Vupt’s não funcionará, o que tem incomodado a todos.

Concluindo, Fortaleza salientou que é necessário tratar com o Governador Ronaldo Caiado o retorno do funcionamento do Ciretran em Aparecida.

Passada a palavra ao Deputado, Charles Bento afirmou que organizará uma agenda com o Presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, para tentar solucionar o problema e de antemão concordou que não se pode prejudicar toda uma estrutura por conta de erros individuais.

O parlamentar enumerou a importância do órgão, principalmente para autoescolas e despachantes, que o utilizam com maior frequência. Ele ainda corroborou que o serviço ser feito por órgãos não especializados dificulta muito para quem o utiliza diariamente.

Aproveitando a visita, o Deputado também pediu ajuda dos vereadores em um assunto sensível para sua base, que é a transformação das auto escolas em utilidade pública e que intercederem, junto a Prefeitura, para que se estabeleça um maior controle na liberação de alvarás para novas auto escolas, pois, segundo ele, muitas começam a funcionar, pegam o dinheiro do contribuinte e não entregam o serviço.