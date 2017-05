Aparecida debate regras junto ao MPF para seleção de beneficiários do Minha Casa Minha Vida

A Secretaria de Habitação, ligada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Aparecida, reuniu nesta terça-feira, 16, com o Procurador da República, Ailton Benedito de Souza. Na audiência, realizada na sede do Ministério Público Federal (MPF), eles debateram os procedimentos e regras para os processos de inscrição, inclusão, seleção, habilitação e sorteio de candidatos à aquisição de unidades habitacionais do Condomínio Residencial Buriti Sereno, em Aparecida.

Na audiência, o Procurador da República Ailton Benedito de Souza ressaltou que o MPF irá acompanhar o andamento dos processos, pois tem a preocupação quanto ao cadastro e seleção do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). O magistrado orientou ainda que todas as fases do programa devem zelar pela transparência e publicidade.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ozair José, afirmou que o município tem o objetivo de zelar pela transparência dos processos. Para isso, foi instituído uma Comissão Técnica para Acompanhamento e Fiscalização do Processo de Seleção das famílias.

As inscrições para o sorteio das unidades habitacionais do Buriti Sereno começaram há trinta dias e se encerram amanhã, dia 18 de maio. Para mais informações, ligue 3545-5251. Situado na Avenida das Nações, os apartamentos do empreendimento serão sorteados para famílias com renda mensal de zero a R$1.800.