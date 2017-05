Aparecida descentraliza Cartão SUS

A Secretaria de Saúde de Aparecida informa a população que todas as unidades de saúde do município estão realizando a emissão do Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) desde abril. Por conta da descentralização, a partir do dia 1° de junho, quinta-feira, a sede do cartão, localizada na região Central da cidade será desativada. A SMS ainda mantinha a sede funcionando enquanto as unidades se adequavam a nova rotina de cadastro.

O objetivo da descentralização é evitar filas e o fluxo intenso, ampliando o acesso da população, que pode escolher uma unidade mais próxima da sua casa. Agora, que o serviço está funcionando plenamente em todas as unidades, não há mais necessidade de manter a sede funcionando.

As equipes das unidades foram cadastradas e capacitadas para utilizar o sistema CadSUS, que realiza o cadastramento e atualização de dados dos usuários do Cartão SUS. Confira na tabela abaixo, a lista de todas as unidades que estão oferecendo o serviço.