Aparecida ganha primeiro espaço fixo mensal para Festival de Food Truck

A inauguração do Festival de Food Truck mensal será no dia 7 de maio, a partir das 17h, no Parque Elmar Arantes Cabral, localizado na Avenida Euclides da Cunha Amendoeiro, setor Parque América, em Aparecida de Goiânia. Os superintendentes de Aparecida, Guido Marco Brem (Turismo e Relações Internacionais) e Ronaldo Coelho (Jornalismo), reuniram na manhã desta quinta-feira (27), com os representantes do grupo empreendedor Parque América e Associação Goiânia Food Park para definirem os últimos ajustes do evento.

O festival que acontecia anualmente e teve duas edições, vai acontecer a partir de agora, sempre no segundo domingo de cada mês, das 17h às 22h, exceto a inauguração, que acontecerá no primeiro domingo de maio. Durante a reunião foram definidas a programação das atividades culturais, a estrutura do evento e os preparativos para divulgação. Uma grande estrutura foi preparada especialmente para o evento. O espaço terá um grande palco, área de convivência, área de circulação, mesas e banheiros.

Além de proporcionar variedade culinária gourmet com preços acessíveis, o festival também irá oferecer atividades culturais, esportivas e de lazer, como palestras temáticas, exposições de artes, concertos, apresentações musicais, dança e teatro de forma gratuita. Até agora, 11 trucks já confirmaram presença. Os visitantes poderão se deliciar com pratos bastante diversificados como sanduíches, caldos, comida asiática, doces e bebidas.

“Será uma verdadeira praça de alimentação ao ar livre. Nosso objetivo é agregar a gastronomia e a cultura em um único ambiente, proporcionando mais uma opção de lazer para as famílias aparecidenses e também incentivar os jovens, as comunidades e patrocinadores a criar na cidade, bandas e orquestra de alto nível”, explicou o superintendente de Turismo e Relações Internacionais, Guido Marco.

As pessoas interessadas em inscrever o seu food truck ou sua apresentação cultural no festival, podem procurar o stand de vendas de apartamentos Parque América, que está instalado próximo ao local do evento. “Essa realização também dará um ponta pé inicial na atração de empreendedores aparecidenses, uma vez que o festival dará preferência aos food trucks de moradores do município. Aparecida de Goiânia se densenvolveu extraodinariamente, possui mais de 500 mil moradores, portanto merece muito esse festival”, destacou o superintendente de Jornalismo de Aparecida, Ronaldo Coelho.

A iniciativa é do grupo empreendedor Parque América e Goiânia Food Park, e conta com parceria da Prefeitura de Aparecida que se encarregará de providenciar o som e banheiros químicos. Os eventos também contarão com apoio da Guarda Civil Municipal que dará segurança no local, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano que fará a limpeza, iluminação e manutenção do Parque e as Superintendências de Marketing e Jornalismo farão a divulgação.