Obras de infraestrutura e política de incentivo garantem títulos em várias modalidades e melhora a qualidade de vida da população

Nos últimos anos, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia investiu significativamente na infraestrutura esportiva, ampliando a quantidade de espaços para prática de diversas modalidades, formação de atletas e também para o lazer e entretenimento da população. Ao todo, 23 obras foram executadas e outras oito estão em andamento.

“Nossa população gosta de esporte e, por isso, investimos para ampliarmos o acesso a equipamentos públicos de qualidade. A transformação começou lá atrás na gestão do ex-prefeito Maguito Vilela, continuou com Gustavo e eu que, inclusive, fui secretário de Esporte também invisto e valorizo a prática esportiva”, aponta o prefeito Vilmar Mariano.

Prefeito Vilmar Mariano com atletas do MBX (Foto: Wigor Vieira)

Graças aos investimentos, a cidade coleciona títulos individuais e coletivos. Nos Jogos Abertos, que é a maior e mais abrangente competição esportiva do Estado de Goiás, Aparecida de Goiânia é tricampeã. Atletas de alto rendimento, que contam com auxílio financeiro do Programa Aparecida Compete, representam a cidade em competições no mundo inteiro, garantindo medalhas e inspirando novas gerações.

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude desde 2015, Gerfeson Aragão, lembra que o sucesso do trabalho está associado ao bom relacionamento da pasta com os atletas, entidades esportivas e comunidade em geral.

Centro Olímpico conta com mais de 2,6 mil alunos matriculados

“Nossos pilares são investimento, planejamento, execução e diálogo. Hoje, os atletas e federações têm acesso direto ao nosso gabinete, nós discutimos o esporte com quem realmente trabalha na área. Pensamos o esporte como ferramenta transformadora na formação de crianças e jovens e também o reconhecemos pela melhoria que proporciona na qualidade de vida das pessoas”, sublinha Aragão.

Centro Olímpico

Inaugurado em 2007, na gestão do ex-prefeito José Macedo, o Centro Olímpico oferece formação esportiva em diversas modalidades. No local, são atendidas crianças, jovens, adultos e idosos. Localizado no Setor Conde dos Arcos, o complexo conta com campos de futebol, piscina olímpica e semiolímpica, quadras poliesportivas, academia aberta, pista de caminhada, banheiros e departamento administrativo.

Atleta de Aparecida de Goiânia é campeã brasileira de jiu-jitsu

Atualmente, mais de 2,6 mil alunos estão matriculados nas aulas de vôlei, capoeira, futebol, natação, hidroginástica, funcional e zumba. “Acolhemos desde crianças a partir de seis anos a idosos com mais de 70. O Centro Olímpico é uma referência no Estado de Goiás não apenas pela estrutura, mas também pela quantidade de alunos”, pontua Gerfeson Aragão.

Estação Cidadania-Esporte

Inaugurado em julho de 2020, o Estação Cidadania-Esporte, no Parque Trindade, é a grande referência em infraestrutura esportiva. São mais de 12 mil m², sendo cerca de dois mil de área construída. O complexo conta com ginásio poliesportivo coberto, banheiros, vestiários, enfermaria, arquibancada, almoxarifado e salas administrativas.

Estação Cidadania-Esporte forma centenas de alunos em varias modalidades esportivas (Foto: Enio Medeiros/Arquivo- Secom)

Cerca de 400 alunos estão matriculados nas escolinhas de futsal, atletismo, vôlei, basquete e tae-kwon-do. Outras modalidades como handebol, boxe, jiu-jitsu, judô, capoeira e ginástica serão implantadas. No local, além dos treinamentos são realizadas competições periódicas.

Campos society com grama sintética

Os amantes do futebol de várzea, que praticavam o esporte em campos de terra batida, já contam com diversos espaços com grama sintética e iluminação. O benefício chegou ao Mansões Paraíso, Garavelo, Centro Olímpico, Madre Germana, Vila Sul, Expansul e Jardim Riviera.

Gestão Vilmar Mariano

Na última semana, o prefeito Vilmar Mariano inaugurou o campo do Jardim das Cascatas e posteriormente irá entregar os do Veiga Jardim e Parque das Nações. A população utiliza os campos com grama sintética sem nenhum pagamento de taxa. Nesses espaços, a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer também oferece aulas da Iniciação Esportiva para crianças e adolescentes.

Diversos campos com grama sintética foram entregues à população (Foto: Jhonney Macena)

As obras de construção da pista de skate, no Parque das Nações, já foram iniciadas. “Esse será um espaço dedicado aos skatistas da cidade. Aqui, eles terão segurança, rampas e barras adequadas para realizar as manobras”, destacou o prefeito no lançamento da obra.

Vilmar inaugura campo sintético no Jardim Cascata

Nesta gestão, Vilmar dobrou o valor empregado anualmente no Aparecida Compete. Antes, eram investidos R$ 250 mil, agora, são R$ 500 mil para fomentar atletas de alto rendimento e a expectativa é ampliar mais e atingir R$ 1 milhão no próximo ano.

Estádio Anníbal Batista de Toledo

Para receber jogos do Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o estádio Anníbal Batista de Toledo, no Centro, foi reformado. Casa da Associação Atlética Aparecidense, que representa a cidade em competições regionais e nacionais, o estádio está mais acolhedor para os atletas profissionais, torcedores e imprensa.

Estádio Annibal Batista de Toledo é a casa oficial da Aparecidense em competições regionais e nacionais (Foto: Secom/Arquivo)

Na última reforma, foram implantados novo sistema de iluminação, bilheterias, cabines de imprensa, reforma do alambrado e gramado. “Hoje, quem mora em Aparecida tem um time que é a Aparecidense. No Anníbal, por exemplo, vivemos momentos de muita alegria quando recebemos e vencemos grandes times do futebol brasileiro pela Copa do Brasil. No final de 2021, fomos campeões neste mesmo estádio do Brasileirão Série D”, lembra o prefeito Vilmar Mariano.

Estádio Jardim Tiradentes

Palco de grandes duelos do futebol amador aparecidense, o Estádio do Jardim Tiradentes foi reformado. A obra foi entregue à população em abril de 2022 pelo prefeito Vilmar Mariano. Com área de 14,9 mil metros quadrados (m²) a praça esportiva foi equipada com quase 11 mil m² de área gramada; teatro aberto com palco e arquibancada para 150 pessoas, alambrado e vestiário. A praça conta, ainda, com parquinho para crianças, Academia da Terceira Idade (ATI), pista de caminhada, arborização, bancos, pergolados, iluminação e estacionamento.

Estádio Sabiá

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, entregou a reforma do Estádio Sabiá e da Praça Poliesportiva, no Setor Colina Azul, em agosto de 2022. O espaço conta com campo de futebol com alambrado e arquibancada, iluminação de LED, academia aberta, parquinho infantil, vestiários e área de 2,4 mil metros de área gramada. O investimento foi de R$ 621 mil oriundo de uma emenda parlamentar do deputado federal Rubens Otoni.

Praça da Juventude

Com área de aproximadamente nove mil metros quadrados, o projeto prevê a construção de ginásio poliesportivo coberto com arquibancadas para 300 pessoas, pista para caminhadas, quadra de vôlei de praia, campo de futebol society, pista de skate e teatro de arena. O local contará ainda com uma academia aberta, playground infantil, mais de cinco mil m² de área de grama, paisagismo, sistema de iluminação específico para cada pista, três totens, Centro de Convivência com salas para ginástica, espaço para atividades com idosos, vestiários, bebedouros, banheiros com acesso para pessoas com deficiência, sala administrativa, árvores nativas e 2,3 mil m² de grama esmeralda. O valor total de investimento é de R$ 2.7 milhões, recursos do governo federal por meio de emendas dos ex-deputados federais Sandes Júnior e Daniel Vilela, e contrapartida da Prefeitura. A obra deve ser entregue em 90 dias.

Bicicross

Com uma das melhores pistas do Centro-Oeste brasileiro, Aparecida de Goiânia também se destaca no bicicross (BMX). No Parque da Criança no Setor Mansões Paraíso, que foi inaugurado em 2014, os atletas realizam treinamentos e disputam competições regionais e nacionais. No local, a Secretaria Municipal de Esporte mantém ainda uma escolinha da modalidade.

Pista de bicicross , no Parque da Criança, é uma das melhores do Centro-Oeste (Foto: Enio Medeiros)

Entre vários atletas colecionadores de títulos da modalidade estão os campeões brasileiros Monara Lúcia, Fernando Dornelas, Ângela Rebeca, Kassyandra Pantoja, Eliane Melo de Sousa, Samuel Lopes Magalhães e Alex Gabriel Calazans Pereira.

Aparecida Compete: investimento que gera resultado para o esporte

Programa de incentivo aos atletas de alto rendimento, o Aparecida Compete assegura o custeio com inscrição, transporte, alimentação e hospedagem para que Aparecida de Goiânia seja representada em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais em mais de 30 modalidades. Na prática, a iniciativa tira um peso das costas dos atletas que antes além de garantir boas performances nas quadras, tatames, piscinas ou campos precisam ainda “correr atrás de dinheiro” para garantir a efetiva participação em competições “longe de casa”.

Atletas aparecidenses, para citar como exemplo, já participaram de competições nos Estados Unidos, Argentina, Espanha, Chile, Azerbaijão e outros países. A cidade coleciona títulos importantes em várias modalidades esportivas.

“É um programa que não tenho conhecimento se existe em outro lugar no Brasil. Hoje, nossos atletas não precisam fazer vaquinha ou vender algum bem para comprar a passagem ou pagar a hospedagem. O atleta de alto rendimento devidamente inscrito em sua federação tem essa garantia. Ele garante a classificação, nós garantimos a participação dele”, defende Gerfeson Aragão.

Aparecida de Goiânia conquista vaga na seleção brasileira de taekwondo

Em maio deste ano, Eliane Palazzo sagrou-se campeã brasileira de jiu-jitsu categoria Master 2 Peso Pluma, em Barueri-SP. “Se não fosse o Aparecida Compete, com certeza não teria como custear minha ida aos campeonatos nacionais. Antigamente, somente meu marido participava porque fazíamos rifas e amigos o ajudavam. Sou muito grata a esse projeto”, enfatiza a atleta e moradora do Bairro Cardoso 2.

Com Aparecida Compete, Dângela Guimarães coleciona títulos nacionais e internacionais (Foto: Divulgação)

Colecionadora de títulos nacionais e internacionais, Dângela Guimarães participou recentemente do Campeonato Mundial de Taekwondo no Azerbaijão. A atleta é campeã brasileira, campeã pan-americana, sul-americana, campeã dos abertos da Argentina, Espanha, Chile e do Pan AM Serie, no Rio de Janeiro. Além disso, integra a seleção brasileira da modalidade.

Inclusão

Em Aparecida, o esporte é para todos. A cidade é muito bem representada no paradesporto. Nosso time de basquete em cadeira de rodas é bicampeão goiano, está na Série A do Campeonato Brasileiro da Modalidade e participa de competições nacionais periodicamente.

Ala da Aparecidense é convocado para seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas

Morador da Vila Brasília, Eduardo Soares é bicampeão goiano de basquete em cadeira de rodas com a Aparecidense e também campeão da Taça Maguito Vilela, que foi disputada em Aparecida de Goiânia. O ala-armador também foi campeão brasileiro da terceira divisão da modalidade, em 2017, e terceiro colocado na primeira divisão, em 2021, com a camisa do Camaleão Sobre Rodas. Eduardo foi convocado para a Seleção Brasileira e disputou a Copa América em 2022.

Time de basquete em cadeira de rodas disputa competições regionais e nacionais (Foto: Enio Medeiros)

No futebol de amputados, a Aparecidense também é referência e integra o seleto grupo de melhores times do Brasil, inclusive, com atleta convocado para a Copa do Mundo disputada na Turquia. “Foi a realização de um sonho, foi muito bom vestir a camisa da seleção”, diz o volante Valdo Firmino.

Praças

O esporte chegou a dezenas de bairros. Nos últimos anos, mais de 100 praças foram construídas na cidade. Cada espaço conta com pista de caminhada, academia aberta e outros equipamentos. Com isso, os moradores não precisam percorrer grandes distâncias para se exercitar ou ter momentos de lazer. “As pessoas entenderam a importância de manter hábitos saudáveis e, com isso, abraçaram as praças e parques espalhados pela cidade”, diz o secretário de Esporte, Gerfeson Aragão.

Secretário sucede dois prefeitos

O sucesso do esporte em Aparecida de Goiânia é atribuído às políticas públicas de incentivo, à dedicação dos atletas e não menos à experiência do secretário, Gerfeson Aragão. Ele é formado em Gestão Pública com especialização em Ciências do Esporte. Ele sucede na pasta os dois prefeitos mais recentes: Gustavo Mendanha, que é formado em Educação Física, e o prefeito Vilmar, que liderou a pasta na gestão de Maguito Vilela. Isso demonstra que os investimentos na área são prioridades.

Gerfeson Aragão exibi troféus conquistados nos últimos anos (Foto: Claudivino Antunes)

Aragão assumiu o cargo ainda na gestão do ex-prefeito Maguito Vilela, em 2015. Ele é ex-vereador por Caldas Novas-GO, cinco vezes secretário de Esporte em Caldas Novas, fundador e ex-presidente do Caldas Novas Futebol Clube, ex-diretor técnico da Federação Goiana de Futebol (FGG), participou ainda da organização dos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo disputados no Brasil.

“Quando cheguei em Aparecida indicado pela deputada federal Magda Moffato algumas pessoas me chamavam de paraquedista ou forasteiro. Com muito trabalho, conseguimos vencer a barreira da desconfiança e o trabalho foi apresentando bons resultados. Fizemos muito pelo esporte porque tivemos total condições para desempenhar nossas atividades ao longo dos últimos anos. O ex-prefeito Gustavo e o prefeito Vilmar até brincam dizendo que sou o melhor secretário de Aparecida”, comenta Aragão.