Parceria entre SMS, hospital Albert Einstein e apoiadores oferta cateterismo e angioplastia em até 90 minutos para pessoas com quadro de infarto que necessita desses procedimentos. A expectativa da pasta é a de salvar as vidas e evitar complicações para, no mínimo, pelo menos dois pacientes por semana na cidade

O prefeito Vilmar Mariano e o secretário de Saúde Alessandro Magalhães lançaram, na manhã desta segunda-feira, 07 de agosto, no auditório do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP), uma linha de cuidados emergenciais para pacientes com infarto agudo do miocárdio. O “Projeto Supra” é resultado de uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e a empresa Atrys.

O lançamento reuniu, além de gestores da Prefeitura e profissionais da SMS, do HMAP e das instituições parceiras do Projeto, o deputado estadual Veter Martins e os vereadores Camila Rosa, Arnaldo Leite, Araújo e Diony Nery. Também compareceram representantes de instituições como a Sociedade Goiana de Cardiologia e a Fundação Adib Jatene.

Diagnóstico e tratamento em 90 minutos

A nova linha de cuidados começa com a identificação precoce do paciente com suspeita de infarto nas UPA´s, Cais e SAMU. Daí é realizado um eletrocardiograma em aparelhos compatíveis com uma plataforma de telemedicina que usa inteligência artificial (IA) para diagnóstico de infarto e por meio da qual os resultados são validados remotamente por cardiologistas do Einstein. Após essas etapas, é feita a transferência do paciente para a hemodinâmica do HMAP para realização de cateterismo, angioplastia e demais procedimentos necessários. Tudo isso no intervalo de 90 minutos.

O Projeto atende pessoas com síndrome coronariana aguda com supradesnível do segmento ST, como é chamado na medicina esse tipo de infarto, e tem o objetivo de agilizar o diagnóstico e tratamento dos pacientes. A doença exige intervenção em um curto espaço de tempo para diminuir os riscos de morte, complicações e a necessidade de internações. Todos os fluxos, processos e protocolos do projeto foram desenvolvidos pela equipe do Einstein seguindo diretrizes internacionais.

Projeto que salva vidas

“Quem ama cuida e é isso que estamos fazendo. A equipe do secretário Alessandro faz um trabalho de excelência na Secretaria de Saúde. Isso é maravilhoso, o cidadão chega infartado numa unidade de urgência e em 90 minutos já está aqui no HMAP sendo atendido com os profissionais salvando sua vida. Essa é uma resposta que damos para a sociedade que acredita tanto no nosso trabalho. Estamos no caminho certo. O HMAP é um grande orgulho para Aparecida e agora lançamos mais uma parceria que traz agilidade e qualidade no tratamento das pessoas”, destacou o prefeito Vilmar Mariano, que estava acompanhado no evento pela primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Sulnara Santana.

Já o secretário de Saúde Alessandro Magalhães ressaltou a eficiência da nova estratégia: “O paciente chega na nossa unidade de urgência, e, se está com dor torácica, terá um protocolo a ser seguido rapidamente. Terá eletro, constatação se é infarto com supra e posterior acionamento do SAMU e da Regulação e aviso ao HMAP para ficar de prontidão para fazer o procedimento. Em menos de 90 minutos o paciente estará no Hospital para que seja desobstruída a artéria coronariana e assim ele terá uma melhor qualidade de vida pós-infarto.”

Próximo desafio: AVC’s

Alessandro acrescentou que além do objetivo primordial de salvar vidas, o Projeto proporcionará também “uma redução do custo, para a sociedade, desses atendimentos na nossa rede municipal. Aproveito para agradecer muito ao prefeito, aos nossos parceiros envolvidos, ao HMAP e ao pessoal da Saúde. Sem a contribuição de todos não conseguiríamos implantar esse projeto. E mais: logo vamos aprimorar também o atendimento aos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC’s) nesse sentido. Essa é outra linha de cuidado que é um desafio para nós”.

Aparecida: Referência em Saúde

O deputado estadual Veter Martins comemorou a novidade: “Muito bom começar a semana com uma notícia dessas. Um dos maiores orgulhos da população de Aparecida é o de ter aqui essa chancela do Einstein. Com isso, o prefeito Vilmar demonstra que a gestão dele se preocupa com infraestrutura, educação, mas, sobretudo, com salvar e cuidar de vidas. Isso tem sido feito muito bem e mais essa parceria vem para reforçar. São conquistas assim que consolidam Aparecida de Goiânia como referência em Saúde no Estado de Goiás”.

Representando a Câmara Municipal de Aparecida, o vereador Arnaldo Leite elogiou a iniciativa e lembrou que, há dois anos, sentiu na pele a importância desse atendimento: “Numa viagem para Caraguatatuba (SP) eu tive um infarto e em pouco tempo já estava sendo atendido e medicado num hospital, então vejo com muita alegria esse projeto e a capacitação dos nossos profissionais para identificar esses sintomas e poder salvar vidas. Mais uma vez Aparecida sai na frente e isso mostra a qualidade da Saúde no nosso município e comprova a preocupação e o comprometimento da gestão do prefeito Vilmar com a população.”

Cada minuto conta

“O diagnóstico rápido em casos de infarto é de extrema importância, uma vez que cada minuto conta quando se trata dessa condição grave e com risco de morte. O infarto é uma doença reconhecida pelos sintomas, como dor no peito que irradia para o braço esquerdo e falta de ar, e por uma alteração no eletrocardiograma denominada SUPRA. Batizamos então o projeto com este nome, cujo significado é Serviço de Urgência para Reperfusão Ágil, ou seja, reperfusão é abrir a artéria que está entupida”, explica Felipe Piza, diretor médico do HMAP.

“Nesse sentido, o projeto SUPRA chega a Aparecida de Goiânia como um aliado dos pacientes que utilizam o serviço público de saúde do município, garantindo, por meio da união de esforços entre organizações que são referência na área e a Secretaria Municipal de Saúde, um cuidado mais efetivo e com menor risco de complicações para esses casos”, afirma Piza. “Essa iniciativa reforça o nosso compromisso em oferecer os melhores cuidados à população do centro-oeste, tendo como alicerces a tecnologia, a eficiência e a inovação em saúde”, completa.

Quem também enfatizou a relevância do Projeto Supra foi o diretor médico da UPA Flamboyant, Luiz Pellizzer, acostumado a atender pacientes infartados na unidade: “Pela quantidade e a frequência de pessoas que precisam desses tipos de procedimentos e pelo que temos vivenciado nesse setor, é possível afirmar que, com o Projeto Supra em funcionamento, pelo menos duas vidas, no mínimo, serão salvas por semana. Isso apenas citando moradores de Aparecida, sem considerar pacientes que atendemos vindos de outras cidades goianas.”

Saiba mais sobre a doença

O infarto é uma condição ocasionada pela interrupção súbita do fluxo de sangue para o coração, levando à perda do músculo cardíaco afetado. O principal sintoma é dor ou desconforto na região peitoral, podendo irradiar para as costas, rosto e braços. O diagnóstico é realizado por meio do quadro clínico do paciente e eletrocardiograma. De acordo com o Ministério da Saúde, o Infarto Agudo do Miocárdio é a maior causa de mortes no País, com registros de 300 a 400 mil casos anuais da doença.