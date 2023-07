A Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) segue com as campanhas de vacinação contra a influenza e a covid-19 em 33 postos espalhados por todo o município. Para receber os imunizantes é preciso apresentar RG ou Certidão de Nascimento e CPF ou Cartão SUS. Qualquer pessoa acima de 6 meses de idade pode receber a vacina contra a gripe. O imunizante trivalente ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da influenza A e contra a influenza B. A coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro, alerta as pessoas para se protegerem sem perder tempo, “especialmente nesses meses mais secos e frios, quando aumenta o contágio da gripe, doença que pode levar a complicações, internações e até à morte em casos mais graves. Essa proteção com os imunizantes é segura e gratuita, cientificamente testada no mundo inteiro, e deve ser prioridade sobretudo para as gestantes, crianças e idosos, que têm tido menor cobertura vacinal”. Renata enfatiza que é urgente melhorar as coberturas vacinais para garantir que doenças já controladas não voltem a circular na sociedade e que mais pessoas de todas as idades estejam protegidas. “Na vacina covid bivalente, estamos, em Aparecida, com apenas 12,5% de cobertura, o que é preocupante. Na influenza, de abril a julho deste ano, atingimos 62,5%, que também é insuficiente. As pessoas precisam se conscientizar de que com a saúde não se brinca e é sempre melhor prevenir do que remediar. As vacinas salvam vidas”, reforça a coordenadora. Vacina bivalente contra a covid-19 A aplicação da vacina bivalente da Pfizer, que protege a população contra novas variantes do coronavírus, segue na cidade. Qualquer pessoa acima de 18 anos que já tenha recebido pelo menos duas doses de vacinas monovalentes há quatro meses, independentemente do fabricante, pode receber o imunizante bivalente. “Mesmo os adultos que já receberam 4 ou 5 doses da vacina monovalente contra a covid-19 precisam receber a bivalente. Estudos científicos já comprovaram que a partir de 4 meses da vacinação cai o nível de proteção no organismo, sendo necessária a aplicação de reforços. Além disso, a vacina bivalente foi atualizada para combater também as novas subvariantes da ômicron. Ela é fundamental”, frisa Renata Cordeiro. Vacinação contra a covid para adolescentes e crianças Além da vacina bivalente para a população acima de 18 anos, Aparecida segue imunizando crianças e adolescentes contra a covid-19. Quem tem de 6 meses a 12 anos de idade é vacinado na Central de Imunização; Na Maternidade Marlene Teixeira e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) do Cruzeiro do Sul, Santa Luzia, Bairro Cardoso, Veiga Jardim e Bandeirantes. Adolescentes são imunizados nos 33 postos. Onde se vacinar A vacinação contra a covid e a gripe está disponível em 33 postos. Confira: UBS Andrade reis

UBS Colina Azul

UBS Jardim Riviera

UBS Independência Mansões

UBS Jardim Florença

UBS Tiradentes

UBS Ponta Sul

UBS Veiga jardim

UBS Papillon park

UBS Bairro Ilda

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Cardoso

UBS Delfiore

UBS Madre Germana

UBS Bandeirantes

UBS Caraíbas

UBS Garavelo Park

UBS Buriti Sereno

UBS Campos Elísios

UBS Bairro Independência

UBS Boa Esperança

UBS Anhambi

UBS Rosa dos Ventos

UBS Jardim Paraíso

UBS Santa Luzia

UBS Bela Vista

UBS Nova Olinda

UBS Retiro do Bosque

UBS São Pedro

UBS Expansul

UBS Santo André

Maternidade Marlene Teixeira

Central de Imunização Horários de funcionamento A vacinação nas UBS´s funciona de segunda a sexta das 7h30 às 16h30. Na Central de Imunização funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e, aos sábados, das 8h às 13h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira fica aberta de segunda a sexta das 8h às 18h. Os postos de imunização não funcionam em feriados e pontos facultativos. Navegue entre as notícias Assistência Social de Aparecida distribui cestas básicas às famílias do Assentamento Buenos Aires