Aparecida realiza 1º Campeonato de Futsal

O Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha e o secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Gerferson Aragão, realizam nesta terça-feira, 16, o lançamento do 1º Campeonato Municipal de Futsal. A abertura do torneio será às 19h, no Ginásio de Esportes Laurimar de Souza Lima, que fica na Rua São Domingos, no centro da cidade.

De acordo com o secretário de Esportes, Gerferson Aragão, o campeonato que antes era amador passa, a partir de agora, a ter realização oficial pela Prefeitura de Aparecida. “Nosso intuito é incentivar a prática do esporte e dar oportunidades aos jogadores, uma vez que, alguns representantes de clubes importantes estarão presentes e atentos aos talentos dos participantes”, destacou.

Ainda segundo o secretário, o objetivo é realizar mais edições nos próximos anos. “Esta é a primeira edição do campeonato, mas pela organização prevista, a Federação Brasileira de Futsal já o considerou como um dos maiores do estado de Goiás”, enfatizou Gerferson Aragão.

Ao todo 57 equipes vão competir na modalidade, sendo 40 equipes masculinas e 17 femininas. Os ganhadores vão receber troféus e a premiação de R$ 10 mil para categoria masculina e R$ 5 mil para categoria feminina.