Aparecida realiza 5ª Copa de Basquete em Cadeiras de Rodas

parecida de Goiânia será palco da 5ª Copa de Basquetebol em Cadeiras de Rodas, na próxima sexta-feira (05). A abertura do evento realizado pela Secretaria de Assistência Social, por meio da Diretoria de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, acontecerá no Ginásio de esportes do SESI de Aparecida, localizado no setor Vilage Garavelo, às 16 horas.

O evento fará parte das comemorações do aniversário da cidade, celebrado no próximo dia 11 de maio. Cerca de 200 atletas irão participar das competições. Ao todo, serão 12 equipes dos estados de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal e 22 jogos disputados no total.

A 5ª Copa de Basquetebol em Cadeiras de Rodas de Aparecida de Goiânia é o maior evento da categoria no Brasil, com o maior número de participantes. O time que representa o município é o Camaleões Sobre Rodas, campeão de diversos títulos goianos e brasileiro. O encerramento da 5ª Copa acontece no domingo, dia 03. Os jogos acontecem durante todo dia e a entrada é gratuita.

Data: 05 a 07 de Maio

Horário: a partir das 8h – abertura oficial às 16h

Local: Ginásio de Esportes – SESI de Aparecida – Rua dos Pirineus Qd. 01 Lt. 01, Residencial Village Garavelo