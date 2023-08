Equipes atuam em horário estendido e durante os finais de semana para atender demandas da população e expectativa é zerar a fila de pedidos em até 90 dias

Aparecida de Goiânia tem atuado ativamente na troca de lâmpadas e manutenção da iluminação de ruas, avenidas e espaços públicos da cidade. Em 30 dias, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) já fez a troca de mais de 6 mil luminárias, em uma força-tarefa que atua sete dias por semana e com horário de trabalho estendido até a meia noite.

Para fomentar este trabalho, a Prefeitura de Aparecida inovou com gestão de pessoas e logística que permitem atendimento dos pedidos feitos diretamente a SDU e de outros pontos no mesmo bairro dos pedidos, entregando em um único atendimento dezenas de lâmpadas novas, proporcionando maior agilidade na resolução dos pedidos e antecipação de outras solicitações.

“A determinação do Prefeito Vilmar Mariano é para que a gente resolva a questão da iluminação e reduza a fila de pedidos de troca de lâmpadas em 90 dias. Para isso ampliamos o trabalho om plantões e também com a valorização dos servidores para que eles prestem um serviço de excelência a população”, afirma o secretário de Desenvolvimento Urbano de Aparecida, Davi Mendanha.

Esta força-tarefa reúne 46 servidores e tem orçamento de R$ 5 milhões oriundos do Tesouro Municipal para custear os equipamentos, as luminárias e todo o suporte necessário para que os trabalhadores da Secretaria possam atuar dia e noite na manutenção da iluminação pública do município.

Foto: Claudivino Antunes.

Com isso, a expectativa é que após aliviar os pedidos represados na Secretaria, novas solicitações possam ser atendidas em até 48 horas. “Procuramos inovar o enfrentamento a esta demanda da população atuando dia e noite e aos finais de semana para dar celeridade aos trabalhos atendendo um número máximo de bairros na mesma semana”, pontua o secretário.

O Prefeito Vilmar Mariano aponta que a motivação dos servidores foi um dos caminhos que permitiram os avanços na força-tarefa. “Estamos valorizando os servidores que atuam nas ruas para que cada um desempenhe a sua função com dedicação. Assim, conseguimos aumentar o número de serviços realizados com o mesmo quantitativo de servidores”, avalia o Prefeito.

Davi Mendanha ressalta que a população também deve fazer a sua parte na proteção do patrimônio público. Segundo dados da SDU, cerca de 10% das luminárias da cidade são furtadas ou quebradas mensalmente. Este tipo de atitude além de ser configurado como crime, diminui os índices de segurança do bairro e aumenta os gastos do município com a reposição das lâmpadas.

Foto: Claudivino Antunes.

Mutirão de Aparecida – Durante os mutirões de serviços realizados pela Prefeitura de Aparecida, as equipes da Secretaria reforçam as ações de revitalização da iluminação pública em determinada região. São realizadas a troca de lâmpadas queimadas e quebradas bem como a troca pela iluminação de LED como visto nas avenidas V5, na Cidade Vera Cruz e na Avenida Independência. Essa atualização deve seguir em primeiro momento todas as avenidas e posteriormente todas as ruas da cidade.

Além disso, as praças e espaços públicos tem se modernizado com a troca completa pelo novo modelo de iluminação adotado por Aparecida. A Praça Poliesportiva Pedro Hilário Ribeiro, no Setor dos Bandeirantes, é uma das que recebeu o novo benefício aprovado pela população.

“Com essas lâmpadas a noite vira dia. A gente aqui só tem a agradecer pela iluminação e pelos cuidados que o prefeito está tendo com a nossa cidade”, comemora o morador Murilo Gonçalves. Já Ivani Antunes afirma que a iluminação em LED deixa a cidade mais bonita, “Faço caminhada quase todos os dias aqui e é importante demais uma iluminação que nos dê segurança, além de ficar bem mais bonito visualmente”, comenta.

Foto: Claudivino Antunes.

Trabalho que melhora a cidade

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano também atende outras demandas que ajudam a beneficiar a cidade. Além da troca de lâmpadas, as equipes da SDU atuam diariamente na roçagem de áreas públicas e privadas, limpeza de bueiros, poda de árvores, varrição de ruas e remoção de galhos e entulhos de ilhas e lotes baldios.

Com estes trabalhos, Aparecida garante aos milhares de habitantes da cidade e quem por aqui passa, um cuidado digno para que cada um tenha mais qualidade de vida e segurança. Lotes limpos e vias bem iluminadas à população é a garantia da Prefeitura de Aparecida para reduzir a criminalidade e elevar o bem-estar dos moradores.

Como pedir troca de lâmpadas

Para solicitar a troca de lâmpadas os moradores têm diversos canais de atendimento à disposição. Em outra ação inovadora, a SDU abriu um perfil no WhatsApp para receber os pedidos. O número é (62) 998478030, também pode ser solicitado pelo 62 3545-9969 e pelos perfis da Prefeitura de Aparecida nas redes sociais