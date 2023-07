Com o plano aprovado, Aparecida de Goiânia terá a oportunidade de fortalecer sua identidade cultural, estimular a produção artística e cultural local, além de proporcionar mais acesso da população a atividades culturais variadas

O Plano de Ação da Lei Paulo Gustavo foi aprovado pelo Ministério da Cultura para o município de Aparecida de Goiânia. Esse importante passo representa um marco para o desenvolvimento cultural da cidade, que receberá um investimento de R$ 4,4 milhões para fortalecer e fomentar a área cultural local.

O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, expressou sua satisfação em relação à aprovação do plano, destacando a relevância desse investimento para o desenvolvimento cultural e artístico da região. “Estamos muito felizes com a aprovação do Plano de Ação da Lei Paulo Gustavo para Aparecida de Goiânia. Esse investimento é um reconhecimento do potencial artístico e cultural da nossa cidade, e tenho certeza de que será um impulso significativo para o setor”, destacou.

Vilmar Mariano também reforçou o comprometimento da gestão em fomentar e valorizar a cultura na cidade. “Nossa administração está comprometida em promover a valorização da cultura local, e esse investimento nos permitirá realizar projetos e ações que beneficiarão tanto os artistas quanto a população como um todo. Queremos transformar Aparecida em um polo cultural vibrante, onde a arte e a cultura possam florescer e enriquecer a vida de todos os cidadãos”, reiterou.

O secretário de Cultura do município, Érick Magalhães, também se pronunciou sobre a aprovação do plano. Segundo ele, o Conselho de Cultura de Aparecida já está planejando os editais para os artistas locais receberem o recurso e em contrapartida, promoverem cultura para cidade.

“Queremos incentivar a formação de novos talentos, apoiar os artistas e grupos culturais já existentes e criar oportunidades para que a população tenha acesso a uma programação cultural de qualidade. A aprovação do Plano de Ação da Lei Paulo Gustavo é um passo importante nessa direção, e estamos ansiosos para iniciar as atividades e ver os resultados positivos que essa iniciativa trará para a nossa cidade”, ressaltou.

Com o plano aprovado, Aparecida de Goiânia terá a oportunidade de fortalecer sua identidade cultural, estimular a produção artística e cultural local, além de proporcionar mais acesso da população a atividades culturais variadas. A expectativa é que esse investimento impulsione a economia criativa do município, gerando renda para os fazedores de cultura local.