Aparecida de Goiânia realiza neste domingo, 6, das 8h às 12h, 2ª Feira dos Produtores da Agricultura Familiar (Fepagri), com objetivo de fomentar iniciativas econômicas sustentáveis, valorização dos produtores locais, mudanças de paradigmas de consumo e a criatividade.

No local serão comercializados alimentos como hortaliças, temperos, legumes em conserva, frutas cristalizadas, granjeiros, panificados, pamonha, mel, doces e peças artesanais, como biojoias, bolsas de crochê, bonecas de pano e muito mais.

A Fepagri é uma realização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semma), Faeg Jovem Aparecida, com apoio do Sindicato Rural de Goiânia, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás (CREA-Goiás), Universidade Federal de Goiás (UFG Campus Aparecida) e Instituto Plantadores de Água.

O Viveiro Cerrado de Aparecida fica localizado na Avenida W-1 esquina com Rua J-50, ao lado Parque da Criança Murilo Soares, no Setor Mansões Paraíso.

Assistência Senar+

A Faeg Jovem Aparecida em parceria com a Prefeitura de Aparecida oferece assistência técnica e gerencial (ATeG) com visitas mensais para horticultores do município.

O serviço é gratuito e tem foco na evolução socioeconômica dos produtores, das famílias e da comunidade rural, além de promover a melhoria da produção e disseminação de tecnologias e práticas gerenciais para a produção de alimentos com respeito ao meio ambiente.

Interessados pelo serviço gratuito podem se inscrever pelo WhatsApp 62-93300-6783