Aparecida terá novidades para o Natal Mundo dos Sonhos 2017

Reuniões serão realizadas para definir assuntos como orçamentos, captação de recursos e demais ajustes

A preparação da tradicional festa natalina de Aparecida de Goiânia segue a todo vapor. A Comissão Organizadora do Natal Mundo dos Sonhos reuniu, pela segunda vez, na manhã desta terça-feira (6), para definir as atrações e cronograma do evento.

A Comissão é formada por representantes das secretarias de Desenvolvimento Urbano, Esporte e Lazer, Mobilidade e Defesa Social, Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Superintendência de Turismo, Jornalismo e Marketing. Além de representantes da hotelaria do município, do Senac, Aparecida Shopping, Igreja Matriz e Igreja Assembléia de Deus.

De acordo com o superintendente de Turismo, Guido Marco, que esta a frente da Comissão, o Natal Mundo dos Sonhos desta edição contará com algumas novidades: as atrações ocorrerão no Parque da Família e na Praça Matriz, com shows, apresentações de corais, danças, teatros, oficinas, celebração ecumênica, exposições de artesanatos e feira gastronômica.

No Parque da Família, será montada uma grande estrutura com palco, decoração e iluminação marcante, além de brinquedos de Parque de Diversões.

“De antemão já ficou definido que todos os órgãos, com seus representantes nomeados na Comissão, trabalharão em conjunto com o objetivo de realizar uma grande festa natalina neste ano, objetivando o máximo de redução de custos considerando que há outras prioridades, neste momento, para a população de Aparecida”, pontuou o superintendente Guido Marco.