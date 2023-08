O projeto se dispõe em selecionar um bairro mais carente do município para receber todos os benefícios do Goiás Social que forem essenciais para a comunidade; o setor a ser contemplado ainda será definido

Aparecida de Goiânia foi escolhida pelo Governo de Goiás para receber um projeto piloto que transformará a realidade social dos moradores de um bairro da cidade. Para discutir sobre o assunto, o prefeito Vilmar Mariano, acompanhado da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Sulnara Santa, recebeu na tarde desta segunda-feira, 14, no gabinete da Cidade Administrativa Maguito Vilela, a primeira-dama de Goiás e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Gracinha Caiado.

O projeto se dispõe em selecionar um bairro mais carente do município para receber todos os benefícios do Goiás Social que forem essenciais para a comunidade. O Goiás Social reúne um rol de serviços, programas e benefícios sociais de diferentes pastas. Entre os programas sociais oferecidos estão Mães de Goiás, Aluguel Social, NutreBem, Dignidade Menstrual, Aquecendo Vidas, Nordeste Solidário, Família Acolhedora, Dignidade, Restaurante do Bem, Aprendiz do Futuro, ProBem, Bolsa Estudo, Crédito Social e Goiás por Elas, entre outros.

Durante a reunião foram levantados nomes de quatro bairro sendo o Madre Germana, Independência Mansões, Rosa dos Ventos e Retiro do Bosque. O prefeito Vilmar Mariano explicou que o bairro contemplado ainda será definido e, em sua fala, expressou sua satisfação e apoio a essa iniciativa. “Ainda será avaliado, juntamente com o governo do estado, o bairro que mais se encaixa para receber o projeto. Estamos animados com essa parceria, essa visita da primeira-dama representa um compromisso real com a promoção do bem-estar social do nosso município”, destacou o prefeito.

Gracinha Caiado ressaltou a importância de parcerias entre o governo estadual e municipal para combater as desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida da população. “Todos juntos para promover a melhoria das famílias carentes aqui de Aparecida. Sem dúvida nenhuma o que eu tenho visto é um grande trabalho. Aparecida se transformou e juntos vamos poder fazer muito mais por essas famílias que tanto precisam do apoio do estado e do município”, ressaltou a primeira-dama.

A primeira-dama de Goiás esteve acompanhada ainda dos secretários estaduais Coronel Renato Brum (Segurança Pública), José Frederico Lyra (Ciência, Tecnologia e Inovação), Wellington Matos (Desenvolvimento Social) e da diretora geral da OVG, Adryanna Caiado. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, também esteve presente na reunião e falou da importância do Goiás Social para alcançar as famílias que realmente precisam de apoio do poder público.

“O Goiás Social já se faz presente em Aparecida com vários programas, assim como em outros municípios do estado. A ideia agora, através de uma iniciativa da nossa primeira-dama, é concentrar em uma comunidade todos os programas sociais. Seja com reforma, atendimento, alimentação, moradias, com um amparo de capacitação também para que possam se tornar empreendedores na sua comunidade. Enfim, estabelecer um projeto piloto de transformação de uma comunidade reunindo naquela comunidade todos os programas que já são oportunizados pelo Governo de Goiás”, pontuou o vice-governador.

Também participaram do encontro os secretários municipais, deputado estadual Veter Martins e o ex-prefeito e ex-primeira-dama de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha e Mayara Mendanha, além de vereadores e outras autoridades.

Gustavo Mendanha apontou que mesmo que Aparecida de Goiânia tenha se desenvolvido, a questão social ainda é um gargalo. “Com Goiás Social milhares de pessoas em Goiás serão beneficiadas e aqui na cidade de Aparecida, que se desenvolveu muito nos últimos anos, ainda é uma cidade que ainda carece desse auxílio, desse olhar humano que tanto o governador Ronaldo Caiado especialmente a primeira-dama estão dispensando”, comentou Gustavo.