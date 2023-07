Campanha busca ampliar os estoques de sangue nos bancos de Goiás. Gesto simples do cidadão pode salvar até quatro vidas

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da AparecidaPrev, realiza nesra quarta-feira, 12/08, uma campanha para estimular a doação de sangue no município. Esta é a primeira edição da campanha “Juntos pela Vida- AparecidaPrev” e é realizada em conjunto com o Hemogo, a rede estadual de hemocentros de Goiás.

Esta ação tem como objetivo conscientizar sobre a importância da doação regular de sangue para salvar vidas e suprir a demanda de hospitais e pacientes em situações de emergência.

As coletas serão efetuadas no prédio da AparecidaPrev, localizada na Avenida Santana, Qd 1 Lt 15, no Setor Celia Maria, a partir das 8h de quarta. Os atendimentos acontecem até as 16h. Há ainda a possibilidade de agendamento também para quem quer doar em um horário específico.

Para participar, os interessados devem atender aos requisitos básicos para doação de sangue: estar em boas condições de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg e apresentar documento de identificação com foto. Além disso, é importante estar descansado, bem alimentado e evitar o consumo de bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas.

O presidente da AparecidaPrev, Robes Venâncio, convida a população para participar da doação. “Esta é uma ação simples que pode impactar muitas vidas. Nosso objetivo é, junto ao Hemogo, conseguir aumentar os estoques de sangue do nosso município e consequentemente de todo o estado”, ressalta.

Cada doação pode salvar até quatro vidas, e os bancos de sangue precisam ser constantemente reabastecidos para atender às demandas dos hospitais. É fundamental que cada cidadão que preencha os requisitos necessários se junte a essa campanha solidária e faça a diferença.