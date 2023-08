A Aparecidense deu passo muito importância visando garantir sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando neste sábado (12), no Aníbal Batista de Toledo, o Camaleão venceu o Confiança por 1×0, com gol nos acréscimos do segundo tempo e somou valiosos três pontos nessa reta final de competição.

Com a vitória, a equipe goiana pulou para 21 pontos e alcançou a 13ª colocação. O próximo duelo da Aparecidense na Série C é contra o América-RN, em Natal. Logo depois, a Aparecidense encerra sua participação na 1ª fase da terceira divisão contra o Volta Redonda, em casa.

FGF