O Camaleão foi a Pouso Alegre para vencer o time da casa e afastar de vez o fantasma do rebaixamento para a série D. Jogando no estádio Manduzão n sábado (22) para a Aparecidense jogou bem e venceu o time da casa por 1x) em duelo válido pela 14ª rodada do Brasileirão da Série C.

Os time goiano fez o resultado mínimo de 1 a 0 com gol de pênalti, somando três pontos e chegando a 16, na 13ª colocação, enquanto o Pousão desperdiçou uma boa chance de pontuar contra um adversário da segunda metade da tabela como mandante, e segue agora na 19ª posição, com 12 pontos, mesma pontuação do lanterna Altos-PI, que ainda joga.

O confronto começou disputado no Manduzão, com duas equipes da metade debaixo da tabela lutando ativamente para pontuar. Com 12 minutos de jogo, uma finalização de fora da área acertou um braço no meio do caminho, com o árbitro sinalizando pênalti a favor da Aparecidense-GO. Alan James foi para a cobrança e anotou o 1 a 0.

Mesmo atrás do placar, o grande destaque do primeiro tempo foi Patrick Allan, meia e camisa 10 do Pouso Alegre, que criava as melhores oportunidades e se tornou ainda mais importante depois da saída de Djalma, que deixou o time rumo ao Tombense. Apesar de uma boa atuação, o PA foi substituído no intervalo, sendo substituído por Ingro.

As mudanças executadas pelo Pousão mantiveram a postura totalmente ofensiva do time da casa. Enquanto a Aparecidense se preocupava em se defender a qualquer custo para segurar o resultado, os mineiros utilizavam qualquer tentativa para buscar o primeiro gol, mas o adversário de Aparecida de Goiânia se segurava bem.

Aos 44 minutos o cenário era o mesmo, com o time de Pouso Alegre pressionando a frente, até que Richard foi derrubado na área. Apesar de muita reclamação, o árbitro não assinalou nada em campo e o jogo seguiu para a cobrança de escanteio. Embora tenha ficado com uma postura extremamente ofensiva durante quase a partida toda, o Pouso Alegre não saiu com o resultado e acabou sendo superado no Manduzão por 1 a 0.

Com informações do site Futebol Interior