Aparecidense e São José se enfrentaram no domingo (9), pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e ambos precisavam reagir.

O Camaleão ocupava a 18ª posição 18 da tabela de classificação que tem 20 times, ou seja, estava no Z-4, o grupo de 4 times com chances de rebaixamento para série D. O time de Aparecida de agoiânia tinha uma campanha de três vitórias, um empate e sete derrotas, marcando 10 gols e sofrendo 14. A equipe venceu apenas uma das últimas cinco partidas,

Mas tudo mudou. O Camaleão, que perdia de 1X0 Virou para2X1 contra o São José e agora tem 13 pontos, na 15ª colocação, respirando mais alivado, por estar mais longe do fantasma do rebaixamento.

Os gols do Camaleão foram marcados por Jackson, que saiu do banco de reservas no segundo tempo para garantir os três pontos dos donos da casa. Thallys, abriu o placar para o S.José, aos 13 minutos no primeiro tempo.

O São José-RS volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando visita CSA no estádio Rei Pelé, pela 13ª rodada da Série C. Um dia antes, no sábado, a Aparecidense visita o Botafogo-PB no estádio Almeidão, em João Pessoa, às 19h.