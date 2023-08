Especialistas ouvidos pelo jornal Correio Braziliense indicaram os melhores caminhos para os candidatos se organizarem e se saírem bem nos exames.

1- Estudar com antecedência

Um deles é Mateus Andrade, professor especialista em concursos públicos. “O melhor é começar a estudar o quanto antes. Não espere para iniciar só depois que abrir o edital, uma vez que a quantidade de conteúdo é grande e exige uma boa antecedência”, diz.lembrar que a sua aprovação está nas matérias básicas do seu concurso, que são as maiores e para as quais será necessário se dedicar com prioridade”.

O ideal é começar a planejar a rotina e liberar tempo durante o dia para estudar. Segundo o professor, é preciso que se elimine algumas atividades e distrações para que o candidato consiga se concentrar e dedicar pelo menos 2 horas do seu dia aos estudos.

“Lidamos com muitas tarefas, conciliamos trabalho, hobbies, família, às vezes filhos, então precisa organizar a rotina direitinho para encontrar tempo para estudar e revisar os conteúdos”, afirma ele.

2- Focar em matérias básicas e material de qualidade

Mateus reforça que a aprovação está nas matérias básicas do concurso escolhido, as centrais e às quais será necessário se empenhar com prioridade. Também destaca que provas anteriores podem ajudar bastante nesse processo.

A maioria dos concurseiros compra material demais e pode economizar muito tempo e dinheiro com aqueles de maior qualidade. Plataformas com acesso a muitos cursos podem causar ansiedade, pois o conteúdo é realmente extenso e não haverá tempo hábil para ler tudo. Então, é importante buscar bons conteúdos de cada matéria para otimizar o tempo”.

3- Boa época e avaliação da escolha

O professor do Gran Cursos Online, Eduardo Cambuy, ressalta cenário positivo e boa época para os concurseiros para 2024. “Já estamos vivendo uma prévia, até porque as autorizações estão saindo agora, os concursos serão realizados uma parte neste ano e, uma boa parte, no próximo ano. Então, com certeza, este e o próximo ano serão excelentes para os concurseiros”.

Ao decidir em qual concurso focar, especialistas sugerem avaliar sua afinidade com o assunto, já que os candidatos tendem a se aproximar de concursos e organizações que estão mais relacionados aos seus interesses.

4- Tecnologia é aliada

Nos estudos, a tecnologia pode ser uma grande aliada. De acordo com o especialista em tecnologia e cofundador do Gran Cursos, Rodrigo Calado, a tecnologia pode ajudar a agilizar o aprendizado através de recursos que otimizam o tempo do candidato. No entanto, é preciso ter cautela.

“Não é recomendável limitar-se apenas à Inteligência Artificial em seus estudos ou na preparação para concursos. As ferramentas têm suas limitações. Por exemplo, elas podem fornecer informações incorretas ou incompletas”, lembra Calado. “Também é essencial utilizar conteúdos em outros formatos. Esses recursos complementares podem oferecer perspectivas diferentes, exemplos mais práticos e uma compreensão mais aprofundada dos conceitos”.

*Com informações de Correio Braziliense