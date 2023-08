Projeto é idealizado pelo Conselho Municipal do Idoso com apoio da Secretaria de Assistência Social e Banco de Olhos de Goiás (Fubog) A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso, iniciou na manhã desta quinta-feira, 17, os atendimentos do Programa de Olho na Visão. A iniciativa é realizada junto à Fundação Banco de Olhos de Goiás e deve disponibilizar centenas de atendimentos aos idosos do município na área oftalmológica. “Esse projeto contempla idosos, que moram em nosso município com pré-diagnóstico de cirurgia e Catarata. Hoje são 100 atendimentos diretos onde todos eles vão passar por consultas, exames oftalmológicos, e em casos de cirurgia, serão encaminhados para o procedimento em uma nova data, assim que todos os exames pré-operatórios estiverem prontos”, afirmou a secretária de Assistência Social, Sulnara Santana. Para o prefeito Vilmar Mariano, essa parceria é fundamental para os idosos. “Essa coparticipação com o Banco de Olhos é de suma importância. Com tudo gratuito, desde exames até cirurgia, caso necessário, não há motivos para deixar de cuidar. Nosso esforço tem sido para reduzir a espera por atendimento, trazer qualidade de vida e garantia de atendimento para os nossos idosos”, enfatizou o prefeito. As consultas que se iniciaram hoje, irão atender os idosos assistidos pelos programas sociais do município. Os recursos são oriundos de grandes empresas nacionais presentes em Aparecida, arrecadados pela Fundação Banco de Olhos e obtidos por meio da destinação tributária que são viabilizadas a fim de garantir a assistência básica à comunidade idosa de Aparecida. A captação desses recursos tem a chancela do Conselho Municipal do Idoso. “Os serviços devem ser oferecidos a pessoas com 60 anos ou mais e que sejam residentes de Aparecida. Serão ofertados consultas, cirurgias e outros diversos serviços que devem reduzir a espera por atendimento. Queremos zerar essa fila de espera”, afirma o vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, Gilmar Rodovalho. A vereadora Camila Rosa destacou o apoio da Câmara para execução do programa. “A Câmara está sempre aqui para cobrar, mas também para incentivar ações como essa que beneficia a pessoa idosa. Eu e meus colegas parlamentares estamos aqui para enfatizar o apoio do Legislativo a esse tipo de política pública”, pontuou ao lado dos vereadores Arnaldo Leite, Issac Martins e Hans Miller. . Além dos atendimentos, o programa deve realizar 1650 exames, até 400 cirurgias de catarata e pterígio e a fabricação de 500 óculos para pessoas com 60 anos ou mais e residentes em Aparecida. A expectativa da Secretaria de Saúde é que, com esses atendimentos, a fila de espera seja zerada no âmbito do atendimento municipal. O evento contou também com a presença dos secretários Tales de Castro (Segurança Pública), Pollyana Oliveira(Governo e Casa Civil), Eudenir de Souza Neves (Políticas Públicas para as Mulheres), além do diretor de Relações de Institucionais do Banco de Olhos de Goiás (Fubog), Jobert Carvalho e assistentes sociais.