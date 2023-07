A Secretaria de Assistência Social de Aparecida (Semas) entregou na tarde desta quinta-feira, 27, cestas de alimentos, kits de higiene pessoal e cobertores para trabalhadores da Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reciclável de Aparecida (Coocap), localizada no Setor Vale do Sol.

A secretária de Assistência Social, Sulnara Santana, e equipe de Proteção Básica da Semas realizam a entrega das doações. “Os trabalhadores da reciclagem ajudam na preservação do meio ambiente e a reciclagem é também uma fonte de renda. Então a entrega de cestas básicas e kits de higiene é uma simples demonstração da nossa atenção com esses trabalhadores”, afirmou.

Os alimentos entregues aos trabalhadores da Coocap são parte do montante arrecadado no Concerto Beneficente da Banda Sinfônica de Aparecida, evento realizado no dia 30 de junho, no Anfiteatro Municipal. Já os cobertores foram repassados ao município pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).