O Atlético conseguiu um importante resultado na noite desta sexta-feira (14), pelo Brasileirão Série B. Jogando em casa, no Antônio Accioly, o Dragão venceu o Sport Recife por 3×1, com gols de Gustavo Coutinho (2x) e Shaylon. Os visitantes marcaram com Edinho.

Com a vitória, a equipe goiana subiu para 26 pontos na tabela de classificação. Na próxima rodada o Atlético enfrenta o Mirassol, pela 17ª rodada do Brasileirão Série B.

Fonte: FGF