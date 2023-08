Nas duas primeiras semanas do programa ‘Desenrola Brasil’, os bancos renegociaram R$ 2,5 bilhões em dívidas. De acordo com balanço divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta segunda-feira (31), mais de 400 mil contratos de dívidas foram renegociados até o momento. Os números se referem apenas à Faixa 2 do programa, que atende aos devedores com renda mensal de até R$ 20 mil, sem limite de dívida.

Além disso, no mesmo período, cerca de 3,5 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100 foram “desnegativados” por instituições financeiras. Desse modo, os débitos continuam a existir, mas com o “nome limpo”, as pessoas podem voltar a contrair novos empréstimos. Esse resultado se refere apenas às dívidas com bancos.

O governo federal lançou a primeira etapa do ‘Desenrola Brasil’ no último dia 17, iniciando pela Faixa 2. As renegociações da Faixa 1, para cidadãos que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.640), começam em setembro. Neste grupo, as dívidas não podem ultrapassar R$ 5 mil.

“Consideramos que o programa cumpre o papel essencial no momento delicado das finanças das famílias brasileiras, ao procurar reduzir dívidas da maior quantidade possível de pessoas”, avalia o presidente da Febraban, Isaac Sidney. “Os bancos estão dando sua contribuição para que o ‘Desenrola’ reduza o número de consumidores negativados e ajude milhões de cidadãos a diminuírem seu endividamento”, acrescentou.