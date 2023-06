Centenas de crianças receberam nesta quarta-feira, 28, o batizado de capoeira, no Anfiteatro Municipal de Aparecida. O evento do Grupo Quilombola de Capoeira contou com o apoio da Secretaria de Articulação Política de Aparecida, por meio das coordenadorias de Igualdade Racial e Direitos Humanos.

A expressão batismo caracteriza o momento em que novos alunos recebem seu primeiro cordão. Com simbologia, a corda mostro o nível que a pessoa está no esporte. “É uma arte que eu gosto muito”, disse Gabriela, aluna de capoeira.

O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, acompanhou o ato e ressaltou a importância da capoeira. “Eu fico feliz de ver muitas crianças envolvidas com a arte e se tornado capoeiristas desde cedo. E a capoeira essa capacidade de transformar pessoas”, destacou.

O coordenador de Igualdade Racial, André Luiz Barbosa, destacou a importância da capoeira para a inclusão social. “Esse é um projeto que reúne centenas de crianças da cidade. O grupo quilombola de capoeira trabalha o desenvolvimento humano, a valorização da cultura e valores sociais. E isso é muito importante para inclusão social, mas também para o combate ao racismo e outras formas intolerância”.

A capoeira é uma arte marcial que mistura luta, dança, cultura popular e música, tendo com som predominante o do berimbau, acompanhado do som das palmas, além de outros instrumentos que ajudam a dar ritmo ao jogo e marcar o tempo.