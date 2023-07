A economia goiana cresceu 4,1% em maio deste ano na comparação com o mesmo mês de 2022, sem considerar efeitos sazonais. O avanço é medido pelo Índice de Atividade Econômica (IBCR) de Goiás, que é a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado pelo Banco Central (BC). Os dados foram confirmados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB).

A análise do BC mostra que Goiás alcançou o 6° maior crescimento entre os estados. O resultado é superior à média nacional, que apresentou aumento de 2,1% no mesmo período.

“Os dados mostram a força da nossa atividade econômica, que está em ascensão. A atual gestão segue intensificando esforços para qualificar os cidadãos e promover o fomento da nossa economia”, avalia o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

No acumulado do ano, Goiás apresentou crescimento de 2,9%, ficando na 7ª posição. Neste período, o crescimento nacional foi de 3,6%. O diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo, comemora os resultados alcançados.