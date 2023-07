Os 31 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) iniciaram nesta terça-feira (11), em Vilnius, capital da Lituânia, a cúpula da aliança, sem consenso sobre a incorporação da Ucrânia. Essa divergência no bloco militar ocidental já foi explicitada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A Ucrânia só será admitida como candidata à aliança atlântica quando acabar a guerra com a Rússia.

Há dois dias, Biden disse à CNN que, “se a guerra está acontecendo”, então todos os membros da Otan estariam em guerra com a Rússia caso a Ucrânia fosse da organização. A afirmação do chefe de governo americano foi desanimador para os ucranianos.

Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reclamou e disse ser “absurdo” não haver nem mesmo prazo para definir a questão. Ele pressiona há meses o bloco ocidental a incorporar seu país. No final de junho, o assessor de Zelensky Igor Zhovkva demonstrou irritação ao comentar a situação. Biden deve se encontrar com o colega ucraniano na quarta-feira (12).

Edorgan veta Suécia e Finlândia

Outro tema de destaque na agenda da cúpula da Otan é a adesão da Suécia ao bloco, após sinal verde da Turquia e a sinalização da Hungria no mesmo sentido. As decisões da organização precisam ser unânimes para entrar em vigor. Poucas horas antes do início da reunião, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, concordou em retirar o veto e recomendar ao parlamento turco a aprovação da candidatura da Suécia.

A Turquia resistiu até agora a adotar a medida sob a justificativa de que a Suécia abriga “terroristas curdos”. Além disso, Estocolmo se recusa a extraditá-los, conforme Ancara, que diz também que o governo sueco é cúmplice de protestos anti-islâmicos de extrema direita. Há 15 dias uma cópia do Alcorão, o livro sagrado do Islã, foi queimado em frente à principal mesquita da capital sueca sob a tolerância das autoridades.

Após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Finlândia e os russos abandonaram suas políticas de neutralidade de décadas e decidiram fazer parte da Otan. Este ano, a Finlândia participa de uma reunião como membro da organização pela primeira vez.