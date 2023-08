Abordagens buscaram conscientizar sobre os perigos do não uso do cinto de segurança, do transporte de crianças sem bebê conforto e cadeirinha e de outras infrações, como o manuseio do celular ao volante

A Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito de Aparecida (SMTA) realizou nesta terça-feira (08), na Avenida Rio Verde, na Vila São Tomaz, uma blitz educativa para orientar condutores sobre cuidados no trânsito e no transporte de crianças. A ação fez parte de uma série de blitzen que a SMTA está realizando na cidade nesta volta às aulas.

O secretário de Mobilidade e Trânsito de Aparecida, Avelino Marinho, explica que equipes da Secretaria estão intensificando nestas três primeiras semanas de aulas as ações educativas em avenidas de grande fluxo e na porta das escolas. As abordagens buscam garantir o cumprimento das normas do trânsito e principalmente a segurança de estudantes e também dos próprios condutores.

Segundo ele, as principais infrações flagradas pelos agentes da SMTA envolvem o não uso do cinto de segurança; o transporte de crianças sem bebê conforto e cadeirinha, no caso dos carros, e menores de 10 anos em motocicletas; além da parada em fila dupla.

“Os condutores precisam respeitar as leis de trânsito e em especial as sinalizações como faixas de pedestre e velocidade das vias, pois só assim teremos um trânsito seguro para todos. As blitzen educativas têm este objetivo, o de alertar para este respeito entre todos que utilizam as ruas das cidades, seja pedestre, ciclista, motorista ou motociclista. Se todos respeitarem os limites, teremos menos acidentes e menos violência no trânsito de Aparecida”, esclareceu o secretário.

Diretor Elias Santos: “Condutores têm se mostrado receptivos às orientações” – Foto: Michel Abdallah

“Como todo trabalho educativo, a blitz conscientiza, e um cidadão consciente vai obedecer a legislação. E hoje, especificamente, estamos educando sobre a legislação de trânsito, nesse trabalho que vai fazer grande diferença na condução dos usuários pelas vias de Aparecida”, comentou o Diretor de Educação para o Trânsito da SMTA, Elias Santos.

Um dos motoristas abordados, o freteiro Valdeci José Borges aprovou a iniciativa. “É muito importante receber essa orientação”, resumiu ele. Outro profissional de área de transportes, o entregador Samuel Teixeira também enalteceu o propósito de blitz. “É essencial, de ótimo valor.”

Durante a blitz, os condutores receberam um folder com dicas para tornar o trânsito mais seguro. As principais dicas trazidas no material recomendam o seguinte: