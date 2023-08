O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vão investir R$ 4,5 bilhões na Amazônia para promover o desenvolvimento sustentável na região.

Para isso, as instituições assinaram carta de intenção para implantar o Programa de Acesso ao Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas e Pequenos Empreendedores (Pró-Amazônia).

O programa precisa do aval do Senado para que o crédito esteja à disposição ainda este ano.

O objetivo é financiar “projetos públicos e privados que permitam alternativas econômicas sustentáveis, inclusivas e positivas para o clima, visando a criação de oportunidades de emprego, especialmente para famílias de baixa renda”.

O plano faz parte da Coalizão Verde lançada nesta segunda-feira (7), em Belém, durante Cúpula Presidencial da Amazônia.

A Coalizão é resultado do compromisso dos 19 bancos de desenvolvimento que assinaram a declaração com a contribuição da Associação Latino-americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (ALIDE) e da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).

O pacto entre as instituições é realizar um trabalho de longo prazo que promova uma nova economia na região.

Do lado do BNDES, por exemplo, existem os programas de fomento Fundo Amazônia e Floresta Viva e, do BID, Amazônia Sempre.

“A Coalizão Verde tem como objetivo promover soluções financeiras e condições propícias para criar e fortalecer atividades produtivas locais e impulsionar projetos social, ambiental e economicamente sustentáveis, respeitando as características locais e regionais”, resumiu o BID.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, disse que não haverá futuro para a humanidade sem a preservação da Amazônia e de outros biomas.

“É um dia marcante para unir forças com o BID e os Bancos de Desenvolvimento da região amazônica, do Brasil e do exterior, para lançar está tão esperada Coalizão Verde, cujo principal objetivo é ampliar o financiamento para promover o desenvolvimento sustentável da região”, disse.

Por meio da troca de experiências com uma perspectiva abrangente e multilateral, diz o ministro, a iniciativa promoverá a parceria entre os setores público e privado para fomentar renda, geração de emprego e infraestrutura para a Amazônia.

“O desenvolvimento sustentável da região amazônica requer não apenas que aumentemos o financiamento e usemos instrumentos financeiros inovadores, mas também mais colaboração e coordenação”, observou o presidente do BID, Ilan Goldfajn.

“Estamos honrados em ter o BNDES e tantos bancos nacionais de desenvolvimento dos países amazônicos de prestígio unindo esforços com o mesmo propósito, respeitando a realidade local e ampliando oportunidades para geração de emprego desenvolvimento sustentável na região amazônica”, completou.