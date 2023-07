Jogando em casa com apoio de sua torcida, o Botafogo-PB venceu o Aparecidense-GO por 2 a 1, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado (15), no estádio Almeidão, em João Pessoa.

O time botafoguense soma agora 21 pontos ganhos. O Botafogo-PB buscou atacar pelos lados, a partir dos primeiros minutos, levando relevante perigo para a defesa adversária.

Mas os avançados botafoguenses não conseguiam aproveitar as chances criadas. O primeiro gol da partida surgiu aos 39 minutos do primeiro tempo, com o Botafogo-PB atacante mais uma vez pela lateral esquerda. O atacante Bismack trabalhou bem na entrada da área e sofreu falta. Na cobrança, o meia Renatinho bateu de perna direita com chute cruzado, no primeiro pau. O zagueiro Wesley Matos tocou de cabeça e colocou no fundo das redes, fazendo 1 a 0 para o time botafoguense, para o delírio da torcida.

O Aparecidense praticamente não venceu no primeiro tempo. A proposta era gastar o tempo. Depois de tomar o primeiro, o time goiano ainda ensaiou alguns lances para a área, mas sem oferecer perigo para o goleiro Mota, que foi um espectador privilegiado.

Segunda etapa

Na volta para o segundo tempo, o Aparecidense voltou com mais atitude, adiantando sua equipe jogando mais perto da área adversária e criou duas grandes jogadas perigosas. Em uma delas, o meia Evanderson bateu forte de perna esquerda e fez o goleiro Mota fazer uma difícil defesa, para evitar o gol de empate.

O Botafogo-PB teve um desempenho diferente, na etapa final, jogando mais recuado tratando de se defender e teve poucas chances de fazer o segundo gol. A melhor oportunidade surgiu nos pés do volante Netinho batendo de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo.

O Aparecidense encontrou o gol de empate aos 37 minutos do segundo tempo depois de uma cobrança de escanteio através do lateral-esquerdo Matheus, pelo lado direito. O lateral-direito do Botafogo-PB marcou contra, tocando de cabeça, estabelecendo o empate de 1 a 1.

Mas o Botafogo-PB ainda teve forças para buscar o gol da vitória e conseguiu fazer 2 a 1 aos 47 minutos do segundo tempo, através do zagueiro Lucas Santos, batendo forte. A bola foi no canto direito da meta adversária. Placar final: Botafogo-PB 2 a 1 Aparecidense. Com o resultado o Camaleão permaneceu com 13 pontos, e está na 16ª colocação, à frente apenas do Remo, que tem tem uma vitória a menos e está em 17º e é o primeiro do Z-4, o grupo do rebaixamento.

Com informações do jornal Correio-PB