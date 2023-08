Mais de 3,2 milhões de turistas internacionais visitaram o Brasil no primeiro semestre deste ano. O número representa 92% do total de turistas internacionais que o país recebeu durante todo o ano de 2022, quando 3,6 milhões de estrangeiros entraram no Brasil. Os dados foram divulgados nessa segunda-feira, 24/7, a partir de um levantamento realizado por Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o número é resultado do trabalho conjunto do Governo Federal para o desenvolvimento do setor. “A promoção dos nossos atrativos, a valorização da cultura brasileira e a qualificação profissional são alguns dos itens fundamentais que explicam essa boa movimentação no país. Vamos continuar trabalhando para ampliar esse número ainda mais”, destacou.

Boa parte desses turistas internacionais que entraram no Brasil de janeiro a junho vieram da Argentina (1,3 milhão). Em seguida, aparecem os Estados Unidos, com 327 mil visitantes, e o Paraguai, com 233 mil. Completando os cinco primeiros do ranking, estão o Chile (223 mil) e o Uruguai (199 mil). Os estados brasileiros por onde mais entraram viajantes internacionais foram: São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

GASTO DE ESTRANGEIROS – No mês de maio, os turistas estrangeiros deixaram no país US$ 567 milhões. O número já é o maior volume para o mês da série histórica registrada pelo Banco Central desde 1998. No ano passado, o gasto desse público no mesmo período foi de US$ 373 milhões. No acumulado do ano, os visitantes internacionais já injetaram US$ 2,721 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões) na economia brasileira, 35,9% a mais do que no ano passado.

NACIONAL – Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgados na sexta-feira, 21/7, apontaram que 7,2 milhões de passageiros voaram pelo Brasil em junho. No acumulado do ano, o número de viajantes no mercado doméstico chegou a 43,8 milhões, alta de 15% em relação ao primeiro semestre de 2022. A pesquisa também mostrou que a movimentação do número de passageiros nos principais aeroportos do país cresceu nos primeiros seis meses deste ano.

Com agências, Foto: Marcello Casal Jr