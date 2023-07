No sábado,15, o Breed goleou o SPL, por 4 a 1, e sagrou-se campeão da 32ª edição do Campeonato Municipal de Aparecida de Goiânia. A decisão da competição, que é organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Semel), foi realizada no Estádio Annibal Batista de Toledo.

Antes do início da partida, a aposta era de um jogo equilibrado já que o SPL chegou invicto à decisão. Do outro lado, o Breed buscava o título inédito na terceira final consecutiva do Campeonato Municipal.

Ainda no primeiro tempo, Felipe cobrou falta e o atacante Arthur, dentro da área, desviou de cabeça para marcar o primeiro do Breed.

Final do Campeonato Municipal de Futebol Amador foi disputada no Annibal Batista de Toledo (Foto: Claudivino Antunes)

Taílson empatou para o SPL nos primeiros minutos da etapa final. Ele dominou, limpou a defesa e bateu rasteiro no canto esquerdo para deixar tudo igual no Annibal: 1 a 1.

O empate não abalou o Breed, que foi para cima do adversário. O segundo gol saiu após falha da defesa do SPL. Luciano balançou as redes. O terceiro foi de Filipinho, que só empurrou para o gol após passe de Jacaré.

Jacaré também marcou o quarto e fechou a fatura. Após lançamento do goleiro e passe de primeira do volante Lucas Boi, ele chutou rasteiro na saída do goleiro: Breed 4×1 SPL.

“O futebol amador é muito forte em nossa cidade. Incentivamos muito o esporte e parabenizamos os atletas e as pessoas que se envolvem nas competições. Sabemos da importância do esporte e vamos continuar implantando políticas públicas para valorizar todas as modalidades”, comentou o prefeito Vilmar Mariano que prestigiou o início da partida.

Prefeito Vilmar Mariano prestigiou final da competição amadora (Foto: Claudivino Antunes)

Após a partida, o atacante Arthur destacou que o Breed perseguia o título há três temporadas.

“Estou muito feliz pelo grupo e pelos meus companheiros. Lutamos muito neste campeonato, pegamos os adversários mais complicados e Deus nos coroou com esse título. Esse título não caiu de graça, foi Deus que nos abençoou”.

Técnico do SPL, pezão, reconheceu as qualidades do adversário, mas também celebrou o vice-campeonato. “Chegar à final do Campeonato Municipal não é fácil. Não me sinto vice-campeão porque várias equipes gostariam de estar no nosso lugar. Perdemos [final] em lances individuais, mas me sinto feliz por todo trabalho e parabenizamos o Breed que é um grande time”.

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão, lembrou que o Campeonato Municipal de Futebol é um dos maiores de Goiás. “Esse já é um campeonato tradicional no calendário esportivo da cidade. Contamos com a participação de boas equipes e, ao longo da competição percebemos o quando o futebol amador movimento a cidade. Ficamos felizes porque mais uma vez realizamos um campeonato de alto nível”.

Premiação

Conforme o regulamento do Campeonato Municipal, o Breed recebeu R$ R$ 20,8 mil. O SPL, que foi o vice-campeão levou R$ 11,2 mil. As premiações individuais foram para o goleiro menos vazado e para o artilheiro. Cada um recebeu R$ 1,5 mil.