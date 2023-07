Com o investimento, o município vai construir pontes e viadutos, remodelar parques, pavimentar 100% da malha viária da cidade e edificar novos prédios escolares, ampliando o acesso à educação infantil e primária, entre outras melhorias

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Brics, aprovou um financiamento de US$ 120 milhões (R$ 576,3 milhões) pleiteado por Aparecida de Goiânia para investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, educação, meio ambiente e outras áreas estratégicas.

O empréstimo do Brics permitirá a construção de pontes e viadutos, remodelação de parques, pavimentação asfáltica de 100% da malha viária da cidade, implementação de novas galerias pluviais e construção de prédios escolares para ampliação do acesso à educação infantil e primária, entre outras melhorias previstas.

“Eu fico entusiasmado e grato pela oportunidade de impulsionar o desenvolvimento de Aparecida de Goiânia. Esse empréstimo é uma conquista histórica para nossa cidade e irá atender às demandas crescentes da população, promovendo um ambiente urbano mais eficiente e agradável para todos os cidadãos do município”, destaca o prefeito Vilmar Mariano.

O projeto da gestão municipal está orçado em R$ 829 milhões no total, sendo que R$ 576,3 milhões serão do empréstimo convertido em real com contrapartida R$ 253 milhões, do orçamento do município. Para o prefeito Vilmar Mariano, o investimento permitirá que o município rompa os desafios enfrentados nos últimos anos e transforme Aparecida de Goiânia em uma referência em infraestrutura e mobilidade.

Já estava previsto que o empréstimo do Brics sairia nesta primeira quinzena de julho, conforme prometido pela presidente da instituição financeira internacional e ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. A previsão foi dada no último dia 20 de junho, em Xangai, na China, aos secretários da Fazenda, Einstein Paniago; da Indústria e Comércio, Felismar Martins; e ao deputado estadual Veter Martins, quando eles representaram o prefeito Vilmar Mariano em uma comitiva no país, em busca de investidores.

“Esse empréstimo representa um importante apoio financeiro para a realização de melhorias em nosso município. Não tínhamos dúvidas que daria tudo certo. Com a aprovação desse empréstimo histórico, Aparecida de Goiânia se prepara para embarcar em uma nova era de progresso e prosperidade”, salienta o secretário Einstein Paniago.

Agora, o banco notificará a Secretaria do Tesouro Nacional para elaborar o relatório do empréstimo e, na sequência, enviará ao plenário e à Comissão de Ações Econômicas do Senado Federal para aprovação. Em seguida, o relatório precisará ter aprovação preliminar do Conselho Monetário Nacional, que conta com uma resolução sobre a reserva do limite de garantia para esta operação. Por fim, o banco irá liberar o empréstimo gradativamente, conforme a capacidade de execução dos editais dos projetos.

O empréstimo foi dividido em torno de cinco a seis lotes. Os dois primeiros serão em torno de R$50 milhões, para iniciar a execução dos projetos. “Após este processo, a nossa expectativa é que as obras comecem já neste segundo semestre. A prefeitura irá lançar nos próximos dias as licitações e, em breve, daremos várias ordens de serviço, em vários cantos da cidade”, explica o prefeito.

Desenvolvimento acelerado de Aparecida de Goiânia

Segundo maior município do estado de Goiás, com população estimada em cerca de 530 mil habitantes em 2022, a cidade tem passado por transformações significativas nas últimas décadas. Desde os anos de 1990, Aparecida de Goiânia tem se desenvolvido de uma cidade-dormitório para um dos cinco polos industriais do estado, sendo responsável por 10% da produção industrial em Goiás.

Com mais de duas mil indústrias, que vão desde o setor agrícola até o farmacêutico, o município enfrenta desafios decorrentes do rápido crescimento populacional, que aumentou linearmente em 238% nesse período, se fazendo necessário investimentos em sua infraestrutura e mobilidade.

“Além disso, o projeto busca melhorar a qualidade de vida no município, por meio da melhoria dos espaços públicos. Serão realizadas intervenções para tornar os espaços mais adequados e atrativos para a população, promovendo a convivência, o lazer e a integração social. Com união e determinação, tenho certeza de que transformaremos nossa cidade em um lugar ainda melhor para se viver”, complementa o prefeito Vilmar Mariano. Ele garante que vai trabalhar incansavelmente para que os recursos sejam utilizados da melhor forma possível, beneficiando todos os moradores.

Detalhamento das obras previstas no projeto

O programa consiste na melhoria da malha viária da cidade e da infraestrutura social de Aparecida. Entre os componentes do projeto estão:

Infraestrutura de transporte: pavimentação de aproximadamente 210 km de ruas, juntamente com a instalação de sistema de drenagem de águas pluviais. Todas as ruas não pavimentadas sem sistema de drenagem pluvial (os 25% restantes da malha viária) do município foram incluídas no projeto. Após a conclusão dessa etapa, Aparecida atingirá 100% de cobertura da malha viária pavimentada.

Pontes, passagens inferiores e viadutos: oito obras de artes (pontes, trincheiras, viadutos) serão construídas para eliminar os gargalos mais críticos no trânsito da cidade. Dois viadutos serão construídos sobre a BR-153, rodovia federal que corta o município de norte a sul.

Infraestrutura social com instalações educacionais: serão construídas 15 unidades educacionais, sendo 11 para Centros Municipais de Educação Infantil, com capacidade para atender cerca de 10 mil crianças.

Parques comunitários: Quatro parques existentes receberão melhorias com uma área total de aproximadamente 351 mil metros quadrados (m²), que não estão sendo utilizados pela população devido à falta de infraestrutura de lazer.

Gestão e supervisão: Visa a fortalecer a capacidade da gestão municipal na implementação e monitoramento de projetos, e inclui a contratação de consultores para gestão do impacto ambiental e social, além de supervisão da obra civil.