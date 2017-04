Briga de torcidas marca jogo entre Flamengo e Palmeiras em Brasília

O jogo entre Flamengo e Palmeiras no Estádio Mané Garricha, em Brasília, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (5) teve momentos de tensão. Uma briga entre torcedores dos dois times no intervalo da partida atrasou em 15 minutos o início do segundo tempo.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Miliar do Distrito Federal, integrantes da Mancha Verde, torcida organizada palmeirense iniciaram a briga na área de bares e banheiros do anel inferior do estádio. Os palmeirenses estavam tentando ir para o lado flamenguista e chegaram a arrancar cadeiras do estádio para atacar os adversários. Cerca de 30 torcedores do Palmeiras foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia e um policial ficou ferido.

Também houve confronto do lado fora da arena. Nos dois momentos, os policiais usaram sprayde pimenta para conter os torcedores. Com o vento, o gás também atingiu alguns jogadores no campo.

Depois da confusão, a partida seguiu normalmente e terminou em vitória do Palmeiras por 2 a 1, com gols de Gabriel Jesus e Jean, para o Palmeiras, e de Alan Patrick, para o Flamengo. Para evitar novos confrontos, as duas torcidas saíram do estádio escoltadas por grupos táticos da Polícia Militar.