O governador Ronaldo Caiado deu início ao segundo semestre letivo, nesta terça-feira (01/08), com a inauguração do novo Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Professora Lázara de Fátima e Silva Flores, fica no Residencial Florença, em Goianira, na região metropolitana de Goiânia. Esta é a primeira unidade nesse formato no município e tem capacidade para atender até 500 estudantes.

O terreno para a construção do colégio foi doado pela prefeitura municipal. As obras foram iniciadas duas vezes, em 2012 e 2016, sem conclusão, e finalmente concluída na gestão atual. O governador Ronaldo Caiado comemorou a inauguração, destacando a infraestrutura avançada do local.

“Estamos inaugurando um colégio padrão século XXI, com toda estrutura necessária. Nosso governo faz de tudo pela qualidade da educação. Tudo para dar dignidade aos estudantes”, afirmou, ao lembrar o repasse, para toda rede de ensino, de uniformes escolares, tablet, chromebooks, óculos para leitura a estudante com deficiência visual, além do programa bolsa estudo..

ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI

O estado investiu R$ 5,3 milhões na construção do Cepi. A unidade tem 12 salas de aula, auditório, biblioteca, além de laboratórios de informática e química, pátio coberto e quadra poliesportiva também coberta. A Secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, destacou a excelência das instalações.

“Temos aqui a melhor estrutura que uma escola pode oferecer para um aluno, para que ele possa ter qualidade educacional e os pais confiarem de que os filhos vão ser bem cuidados,” assegurou.

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL

Com a inauguração desta unidade em Goianira, Goiás agora conta com 255 escolas de tempo integral. Este é parte de um investimento total de R$ 4 bilhões em educação em todo o estado, desde 2019. O governador apontou a importância da mudança para o futuro.

“Estamos criando outro momento, uma nova mentalidade na educação de Goiás. Professores, alunos e suas famílias se sentem respeitados e valorizados. Para essas crianças e jovens é algo que resgata a autoestima e os motiva a estudar. Possibilita que tenham a perspectiva real de amanhã serem profissionais em uma área técnica ou com curso superior”, declarou.

De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), alunos de escolas de tempo integral têm taxas de aprovação mais altas e melhor desempenho em Língua Portuguesa e Matemática. O Cepi tem como foco o desenvolvimento integral do aluno, em todas as dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural.

Dessa forma, os alunos participam não apenas de aulas teóricas, mas também de práticas de laboratório, projetos científicos, clubes juvenis e são convidados a construir um projeto de vida. O que foi reconhecido pela estudante da Cepi Professora Lázara de Fátima e Silva Flores, Bianca Rosa Azevedo.

“Aqui será um lar que acolhe. Vai nos preparar para encarar o mundo lá fora e fazer dele um lugar melhor. A educação exige o maior dos cuidados, nunca é uma despesa e sim um investimento com retorno garantido”, afirmou.

RETORNO ÀS AULAS

Aproximadamente 500 mil alunos da rede pública estadual de educação voltaram às aulas nesta terça-feira (01/08), que marca o início do segundo semestre escolar, que terá 93 dias letivos. A Seduc planeja atividades de recuperação de aprendizagem nos próximos meses, como parte do esforço do Governo de Goiás para que os alunos possam recuperar conteúdos perdidos durante o período de pandemia.

As escolas receberão cadernos do “Revisa Goiás”, ferramentas de apoio à aprendizagem para alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. Além disso, neste mês começam as aulas do Prepara Goiás, cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.