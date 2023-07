O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, recebeu nesta segunda-feira, 24, a Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera. A comenda é uma honraria do Governo Estadual dada a personalidades que prestaram relevantes serviços ao Estado de Goiás. A entrega foi feita pelo governador Ronaldo Caiado em solenidade realizada na Praça do Chafariz na Cidade de Goiás. A comenda é a mais alta condecoração concedida pelo Estado.

O chefe do Executivo ressaltou que a entrega das homenagens é uma forma de agradecer àqueles que contribuem com o desenvolvimento do Estado. “Temos que reconhecer as pessoas que ajudaram e estão ajudando Goiás. A maior comenda do Estado é o reconhecimento a homens e mulheres que no decorrer de suas vidas voltaram os olhos para ajudar o Estado de Goiás”, afirmou.

“Nós goianos temos a característica da gratidão. Tenho a humildade de poder reconhecer que várias autoridades, nem todas do Estado, algumas de outros países, recebem esse reconhecimento do povo goiano por tudo que fizeram ao estender as mãos nos momentos mais delicados”, concluiu Caiado.

O prefeito de Aparecida disse estar muito honrado em receber a Comenda Anhanguera, que é a mais alta condecoração concedida pelo Estado.

“Primeiro quero agradecer ao nosso governador Ronaldo Caiado que nos convidou para receber esta importante honraria. Estou muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho na política em prol do povo aparecidense. E agora, após a comenda, minha responsabilidade em trabalhar mais por Aparecida aumenta. E todos podem ter certeza que estarei sempre a disposição do povo de Aparecida e de Goiás”, disse Vilmar ao receber a comenda.

O deputado estadual Veter Martins também recebeu a comenda. “Me sinto muito honrado em receber esse título ao lado do prefeito Vilmar. Represento e representarei Aparecida”.

O prefeito e o deputado estavam acompanhados de suas esposas, Sulnara Santana e Kassy Anne, e dos secretários municipais Pollyana Borges, Divino Gustavo, Chanter Lane, Ozeias Laurentino, Robes Venancio, Bruna Lomazi, Marcos Alcântara, Marlucio Pereira e Mário Vilela.

Nesta segunda, 24, a Cidade de Goiás voltou a ser capital do estado durante aniversário de 296 anos do município, que foi fundado em 25 de julho de 1727. A Cidade de Goiás surgiu durante o ciclo do ouro. Foi fundada em 1727, por Bartolomeu Bueno da Silva Filho (apelidado de o Anhanguera), com o nome de Arraial de Sant’Anna. Em 1739, tornou-se Vila Boa de Goiás em homenagem a Bartolomeu e aos índios Goyazes, que já habitavam o território. A cidade foi a capital do estado de Goiás desde a sua fundação até o ano de 1937.

Honraria

A Ordem do Mérito Anhanguera foi criada pelo Decreto nº 479, de 24 de junho de 1975. Sua finalidade é agraciar pessoas físicas e corporações militares, nacionais ou estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes que, por seus relevantes serviços, ações ou méritos excepcionais, recomendem o reconhecimento do Estado de Goiás.

A honraria é dividida nos graus Grã-Cruz, Grande-Oficial e Comendador. O governador é o Grão-Mestre da Ordem e a ele compete proceder às nomeações, promoções ou exclusão dos seus membros.