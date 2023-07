O governador Ronaldo Caiado assinou, nesta sexta-feira (14/07), decreto para nomeação de mais 315 aprovados no concurso de professor de rede estadual de educação nível III, do quadro permanente do magistério da Secretaria da Educação (Seduc). A relação dos convocados nesta turma pode ser acessada no portal da Sead.

Os profissionais vão atuar na rede estadual de ensino, que atualmente conta com mil unidades escolares e atende mais de 500 mil alunos em todas as regiões de Goiás. Os aprovados devem estar atentos ao cronograma para apresentação dos documentos, pois após publicação no Diário Oficial do Estado, prevista para o final do mês, será disponibilizado no site www.educacao.go.gov.br o link para agendamento do efetivo exercício e da modulação.

CONCURSADOS

O Estado convocou os primeiros dois grupos de aprovados no concurso no dia 25 de abril deste ano e os professores das turmas 1 e 2 estão em efetivo exercício. Já a quarta turma deve ser convocada para a nomeação no final de agosto, para iniciar o processo de posse no mês de setembro, finalizando assim o cronograma.

Este é o maior concurso realizado na educação nos últimos 12 anos em Goiás.