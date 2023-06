A Câmara de Aparecida de Goiânia, por meio do vereador Marcos Miranda, promoveu, na noite de ontem, 27, Sessão Solene para entrega de seis títulos de cidadão aparecidense pelos relevantes serviços prestados à cidade. Dentre eles, foram agraciados com a honraria o Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO), Deputado Bruno Peixoto, e o também Deputado Estadual, Ricardo Quirino.

Também receberam o título as senhoras Maria de Fátima Albuquerque Quirino, Rosa Mônica Silva Menezes Cardoso e Núbia Gomes de Brito Farias, além do Senhor Wellington Martins Cardoso.

Na abertura, o autor da homenagem explicou que a solenidade é uma forma de reconhecimento aos agraciados por suas contribuições ao município e uma forma de torná-los verdadeiros aparecidenses. Ele também comentou sobre o ensino de qualidade que é desenvolvido em Aparecida dentre vários outros trabalhos, que são possíveis, segundo ele, pelo apoio recebido dos homenageados da noite.

O Presidente da ALEGO, Deputado Bruno Peixoto, agradeceu a homenagem e afirmou que hoje a cidade está bem cuidada e declarou seu total apoio para que ela continue com seu progresso. Em seu discurso, ainda exaltou a atuação do Deputado Quirino junto às pessoas idosas e destacou o apoio do Governador Ronaldo Caiado tem dado à Aparecida.

Quem são os homenageados

Bruno Peixoto nasceu em Goiânia, onde foi vereador pela primeira vez, em 2004, conseguindo a reeleição em 2008. Em 2011, assumiu uma cadeira na ALEGO, sendo reeleito por mais duas vezes, sendo que atualmente também é Presidente da Assembleia.

Natural do Rio de Janeiro, Ricardo Quirino dos Santos é político, radialista e pastor evangélico. Nas eleições de 2022, foi eleito deputado estadual em Goiás. Anteriormente, assumiu, como suplente, o mandato de Deputado Federal pelo Distrito Federal em 2006, na Legislatura 2007-2011.

Casada com o Deputado Ricardo Quirino, Maria de Fátima Albuquerque Quirino foi secretária municipal do Idoso Republicano Nacional, é advogada e administradora, e participou do grupo Calebe em Aparecida, voltado às mulheres vítimas de violência doméstica.

Rosa Mônica Silva Menezes Cardoso é de Itumbiara e há 23 anos auxilia, com atendimentos, ao Projeto Raabe, que dá assistência às mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, violência física, emocional e psicológica, ajudando a vencer os traumas e complexos, além de assistência jurídica e social.

Núbia Gomes de Brito Farias é natural de Goiânia e, como pedagoga, possui um extenso trabalho voltado à educação em Goiás.

Mineiro de Uberlândia, Wellington Martins Cardoso é Pastor na Igreja Universal do Reino de Deus e, por mais de duas décadas, passando pelas cidades de Goiânia, Quirinópolis e Aparecida de Goiânia, desenvolveu diversos projetos voltados para o social, como o Projeto Anjos da Madrugada, Projeto Unisocial, Projeto Guardiões da Estrada, dentre outros.