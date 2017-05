Campanha Maio Amarelo arrecada cadeirinhas infantis e conscientiza sobre prevenção de acidentes de trânsito

Neste mês de maio é realizada a Campanha Maio Amarelo para prevenção de acidentes de trânsito

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde, realiza neste mês de maio, a Campanha Maio Amarelo. O objetivo é chamar atenção da sociedade sobre as formas de prevenir acidentes de trânsito. As ações estão sendo desenvolvidas em parceria com a Comissão Intersetorial de Prevenção de Acidentes de Trânsito e Superintendência Municipal de Trânsito de Aparecida (SMTA).

No dia 19 de maio, durante o período matutino, será realizada uma blitz educativa na Avenida São Paulo, com distribuição de materiais informativos. No dia 23 de maio a ação será na Avenida Igualdade, no setor Garavelo, também pela manhã. Simultaneamente às ações, a Campanha Maio Amarelo também arrecadará cadeirinhas e assentos infantis de segurança.

Os dispositivos serão doados às pacientes da Maternidade Marlene Teixeira que não possuem condições de comprar. Os postos de arrecadação serão o SAMU de Aparecida, que fica no setor Veiga Jardim e SMTA, no Village Garavelo. Para mais informações o Programa de Prevenção às Violências e Promoção da Saúde coloca a disposição o telefone para mais informações 3545-6706.