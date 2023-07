Segunda mobilização do Projeto Pró-Catador contemplou o pessoal da Cooperativa de Trabalho de Recicláveis Feminina de Aparecida (COORFAP) com atividades de promoção da saúde

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos catadores de materiais recicláveis, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) da Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) realizou o segundo evento educativo e de prevenção de doenças na Cooperativa de Trabalho de Recicláveis Feminina de Aparecida (COORFAP) no Internacional Park. A mobilização faz parte do Projeto Pró-Catador, iniciado no último 7 de junho na Cooperativa de Catadores de Lixo de Aparecida (COOCAP) no Setor Vale do Sol.

Embasado na estratégia de mesmo nome do governo federal, o Projeto foi idealizado pelo CEREST estadual e conta com a parceria do CEREST e da Superintendência de Vigilância em Saúde de Aparecida (Vigilância Epidemiológica e coordenação de Imunização).

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniela Fabiana Ribeiro, explicou que as cooperativas são contempladas nessa etapa do Projeto Pró-Catador com atividades divididas em duas etapas em cada local: “Nossas equipes fizeram o evento de 7 de junho e em 30 de agosto estaremos novamente com os 13 cooperados da COOCAP. Já aqui, estivemos hoje nesse 5 de julho e retornaremos em 11 de outubro para atender aos 14 integrantes da COORFAP. E como constatamos que esses trabalhadores, essenciais para a comunidade, têm muitas demandas, trabalhamos para consolidar e ampliar essa iniciativa. ”

A chefe do CEREST de Aparecida, Leliana Alves da Fonseca, destacou que o Projeto continuará sendo realizado “de acordo com as necessidades e solicitações dos trabalhadores. Quando iniciamos as atividades, fizemos um cadastro de cada catador e já colocamos algumas sugestões de atividades e serviços para que a SMS providenciasse dentro das necessidades deles nas cooperativas. ”

Na roda de conversas durante as atividades, os profissionais deram orientações sobre saúde em geral, prevenção de doenças e segurança no trabalho, e também ouviram relatos dos catadores tirando dúvidas. “A participação deles é tão rica e apresentam sempre tantas demandas importantes que sabemos que é preciso ampliar o Projeto para outras cooperativas da cidade além dessas duas já participantes. Nossa parceria nesse trabalho é com o Estado e conta também com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e vamos aumentar e aprimorar nossa abrangência sempre que possível, ” afirmou Leliana.

Os trabalhos desta quarta-feira tiveram o suporte da chefe da Vigilância em Saúde do Trabalhador, Ana Mari Dickmann, das enfermeiras Bárbara dos Santos e Claudia Leonardo de Araújo, da psicóloga Priscila Pereira, da assistente social Vera Lúcia Aquino e dos técnicos de segurança do trabalho Jeferson Lisboa e Alessandro Gonzaga, além de Milene Martins na triagem da vacinação e da técnica de enfermagem e vacinadora Rosimeire, todos da SMS. Da Saúde Estadual participaram a coordenadora do CEREST do Estado Lucinéia de Bessa Libério, que foi acompanhada pelas enfermeiras Keila, Huilma e pelo fiscal e técnico de segurança do trabalho Albertino.

Nos quatro eventos nas duas cooperativas o cronograma é sempre o seguinte:

8h30: Recepção dos catadores com CEREST de Aparecida e estadual

9h: Lanche

9h30: Fiscalização / Roda de conversa com Fiscal do CEREST estadual e fiscal de Segurança do Trabalho

10h: Vacinas com a coordenação de Imunização e testagem de HIV, sífilis e hepatite com o Centro de Testagem e Aconselhamento Itinerante (CTA)

10h30: Bazar solidário

11h: Encerramento com CEREST de Aparecida e CEREST Estadual

Cuidados e prevenção

Durante toda a manhã desta quarta-feira, foram ofertadas, no galpão da COORFAP e no ônibus do CTA itinerante, a imunização e a atualização dos cartões de vacinas dos cooperados, testagem para infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), doação de preservativos, palestras educativas, rodas de conversas, lanche, bazar solidário, momentos de socialização e inspeções educativas.

Descontração e informação

Os cooperados participaram ativamente do evento e se integraram com os profissionais em momentos de descontração e de desabafos sobre as dificuldades vivenciadas por eles. Presidente da COORFAP desde 2014, Adriana dos Santos Melo, conhecida como Ana, reforçou a vontade dos colegas: “Agora que estamos tendo essa oportunidade de receber o pessoal da saúde aqui, queremos que esse projeto continue, precisamos de apoio porque trabalhamos com materiais perigosos e com esse suporte ficamos mais tranquilos. ”

A presidente se prontificou logo cedo a fazer a triagem para a vacinação no evento. Com espírito de liderança e demonstrando preocupação com o bem-estar da comunidade, ela revelou: “Pedi para ser a primeira da fila da vacina para mostrar ao meu pessoal a importância do trabalho desses profissionais que estão aqui hoje. Se tem vacina, tem que tomar”.

Evaldina da Silva Araújo, há 5 anos na COORFAP, conhecida como Valda, elogiou o Projeto: “É muito boa essa oportunidade para nós porque não tínhamos esse tipo de apoio. Precisam vir sempre. E digo para todo mundo que as vacinas são importantes, inclusive as minhas estão em dia. Gosto muito de estar aqui com as colegas e a gente tem que estar bem de saúde para seguir em frente. ”

Acompanhada da netinha Ana Sophia, de 7 anos, a trabalhadora Maria Campos, há 3 anos na Cooperativa, referiu-se aos direitos que a categoria tem e nem sempre sabe como exigir. “A gente tem que saber mais sobre nossos problemas e as soluções. Esse Projeto é ótimo, gratificante, um direito que conseguimos. Precisamos desses momentos, com conversas, lanche, vacinação, exames e orientações. Ficamos muito sem informações e esse evento está abrindo a nossa mente”.

A Cooperativa

A COORFAP foi fundada em 2014 e atualmente conta com 14 pessoas em seu quadro de trabalho, sendo 10 mulheres e 4 homens. Os cooperados trabalham em dois turnos, das 7h às 17h, separando e prensando o material recebido pelo Programa de Coleta Seletiva que será vendido para as indústrias de reciclagem. Pessoas físicas, condomínios e empresas podem doar material reciclável como garrafas e latinhas diretamente para a Cooperativa na Rua Pindorama, quadra 10, lotes 12 ao 14, no Setor Internacional Park, em Aparecida de Goiânia