Doados pela operadora logística Kothe, equipamentos foram entregues pelo Corpo de Bombeiros, que realiza campanha com apoio da Defesa Civil de Aparecida para prevenir incêndios nesta época de estiagem

A Defesa Civil de Aparecida acompanhou, nesta sexta-feira (14), o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) na entrega gratuita de 20 abafadores de incêndio para chacareiros da Área de Proteção Ambiental Serra da Areia.

Integrada à Operação Cerrado Vivo 2023, realizada na cidade pelo 7° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, a ação busca prevenir incêndios florestais e preparar os chacareiros para fazer o primeiro combate, apagando pequenos focos. Nesta época de estiagem, os incêndios se tornam mais frequentes, ameaçando o meio ambiente e a população local.

“É importante a gente ter esse apoio de todo mundo, através da doação dos abafadores, que já ajudam bastante a resolver o problema”, disse o chacareiro Aldemir Batista, anfitrião do evento de entrega dos equipamentos. Ele tem uma propriedade na Quinta Belo Monte, onde outros chacareiros também receberam abafadores.

O comandante do 7° Batalhão do CBM-GO, tenente coronel Ciro Martins, explicou que o fornecimento dos abafadores é uma medida tomada pela corporação para aproximar o Corpo de Bombeiros da comunidade. “Neste tempo seco e de calor, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente aqui, com as peculiaridades que têm esses terrenos”, acrescentou o gestor.

Abafadores ajudam a comprimir as chamas, apagando os focos de incêndio – Foto: Michel Abdallah

Região de rica biodiversidade

De acordo com o Instituto Plantadores de Água, a Área de Proteção Ambiental Serra da Areia concentra 136 proprietários de chácaras, que ajudam a proteger a fauna e a flora local e o bioma Cerrado. Mananciais existentes na Serra da Areia são fonte da água distribuída para 37 bairros de Aparecida.

“Precisamos cuidar bem da Serra da Areia. Nesse sentido, o nosso serviço é um trabalho preventivo, para evitar acidentes e, logicamente, incêndios nessa região”, explicou o superintendente da Defesa Civil de Aparecida, Sebastião Sousa. Ele informou que a Defesa Civil está disponível à população e pode ser acionada pelo telefone (62) 3545-6041.

Os abafadores entregues aos chacareiros foram doados pela operadora logística Kothe, que tem filial em Aparecida. “Nossa empresa carrega essa responsabilidade e esse sentimento de que a gente deve e pode ajudar na proteção do meio ambiente”, comentou Elias Alberto, gerente de filial da Kothe.

Também participaram da entrega dos equipamentos a vereadora Camila Rosa (PSD) e o vereador Gleison Flávio (MDB).