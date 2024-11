Leandro Vilela é eleito prefeito de Aparecida de Goiânia com 63,60% dos votos

Leandro Vilela (MDB) será prefeito de Aparecida de Goiânia (GO) no mandato 2025-2028. Ele venceu o segundo turno das eleições municipais de 2024, neste domingo (27), na disputa contra o candidato Professor Alcides (PL).

O resultado das eleições em Aparecida de Goiânia indicou que Leandro Vilela, com 100% das urnas apuradas, recebeu 63,60% dos votos válidos (132.230 votos), contra 36,40% dos votos válidos (75.676 votos) de Professor Alcides, conforme divulgação oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Assim como na capital do estado, o pleito municipal no segundo maior colégio eleitoral de Goiás foi marcado pela polarização entre os candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil), desde o primeiro turno.

Além do apoio do ex-presidente, Alcides Ribeiro Filho, 71 anos, também era o candidato do atual prefeito Vilmar Mariano. O deputado federal está no segundo mandato no Congresso Nacional e encabeçou a coligação com 11 partidos. Ele concorreu à prefeitura de Aparecida de Goiânia em 2016, quando então ficou na terceira colocação.

Vilela, ex-deputado federal, tinha na coligação seis siglas além do partido do governador do estado. Com 48 anos, Leandro Vilela começou a carreira política em 1997, quando foi eleito vereador de Jataí (GO). Ele é primo do vice-governador goiano Daniel Vilela, presidente estadual do MDB, e filho do ex-senador e ex-prefeito da capital Maguito Vilela, que morreu em janeiro de 2021 por complicações no quadro de Covid-19.