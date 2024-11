Leandro Vilela e Zé Délio discutem parcerias entre Aparecida e Hidrolândia

O prefeito eleito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), se reuniu nesta sexta-feira, 8, com o prefeito reeleito de Hidrolândia, Zé Délio (União Brasil), para discutir futuras parcerias entre os dois municípios. O encontro abordou temas relacionados a projetos de infraestrutura, como o desvio da BR-153 e outras obras de mobilidade que atendam às necessidades da população das duas cidades, como pontes, bueiros e eixos. Os prefeitos contam com o apoio do governador Ronaldo Caiado (UB) e do vice-governador Daniel Vilela (MDB) para implantar vários projetos de infraestrutura.

A expectativa é que, com a parceria entre as prefeituras e o governo estadual, os projetos avancem e tragam melhorias para a qualidade de vida da população local.

“Tratamos hoje de vários projetos em que poderemos trabalhar juntos pelas duas cidades, a partir de 1º de janeiro. Estaremos sempre de mãos dadas, com as portas abertas para boas parcerias”, afirmou Vilela.

Na ocasião, Vilela também assinou carta de apoio a eleição de Zé Délio para presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM).

“Zé Délio é um gestor competente, reeleito com grande aprovação. O apoio parapresidência da AGM, pois sei da sua competência e do seu poder de liderança, que nos conduzirão a novos patamares”, afirmou Vilela.

Zé Délio já conta com o apoio de mais de 140 prefeitos e prefeitas.

Zé Délio agradeceu o apoio e reforçou a importância da relação entre Aparecida e Hidrolândia para o bem das pessoas que vivem e trabalham nos dois municípios. O prefeito reeleito destacou ainda a parceria histórica entre as cidades. “Estamos aqui, antes mesmo da posse de Leandro Vilela, tratando de eixos de desenvolvimento, de rodovias e pontes. As duas cidades sempre foram parceiras e agora vamos estreitar ainda mais esses laços. Agradeço a disposição de Vilela em nos receber para tratar de melhorias para nossa comunidade. Nosso propósito é fazer o bem pelos cidadãos hidrolandenses e aparecidenses”, sublinhou o prefeito.

Ambos devem ser diplomados pela Justiça Eleitoral no dia 17 de dezembro juntamente com os respectivos vice-prefeito e vereadores.