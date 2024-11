Empreendedorismo Feminino e Consciência Negra no Cerrado Talks em Goiânia

No próximo dia 26 de novembro (terça-feira), o Hub Cerrado, localizado no setor Jardim Atlântico, em Goiânia, receberá mais uma edição do Cerrado Talks, evento que une palestras e debates sobre temas de relevância social e econômica.

Este mês, a iniciativa presta uma homenagem ao Empreendedorismo Feminino e à Consciência Negra, trazendo histórias inspiradoras de mulheres que se destacaram no mundo dos negócios.

Um dos destaques da programação será o lançamento do livro A Força da Mulher Negra – Volume 2: Pluralidades, escrito pela jornalista e especialista em cultura afro-brasileira, Francis Teles. A obra narra as trajetórias de mulheres negras que têm rompido barreiras e conquistado seu espaço na sociedade.

Além disso, o evento contará com a presença de palestrantes renomadas em suas áreas de atuação, como:

• Kelly Coelho – Referência em comércio online e moda fitness

• Francis Teles – Jornalista e autora

• Gerlaine Moura – Psicóloga

• Vera Elias – Gestora de Projetos no Sebrae

• Dilze Percílio – Mentora de talentos e negócios

• Silvana de Oliveira – CEO do Hub Cerrado

Serviço:

O que: Cerrado Talks – Empreendedorismo Feminino e Consciência Negra

Quando: 26 de novembro de 2024 (terça-feira)

Horário: 16h as 20h

Onde: Hub Cerrado