Assistência Social distribui presentes de Natal para crianças e idosos

Ao longo da semana, os presentes serão entregues nos nove núcleos infantis e nos dois de idosos

Para encerrar mais um ano de atividades junto aos grupos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a primeira-dama de Aparecida de Goiânia, Sulnara Santana, e as equipes da Secretaria de Assistência Social começaram a distribuir, nesta segunda-feira (02), os presentes de Natal para os participantes atendidos pelo serviço.

“Encerramos mais um ano de bênçãos e muito trabalho. Esta é uma maneira de agradecer a todas essas crianças e idosos do nosso município que fazem parte do programa. Começamos pelos núcleos da Vila Brasília, mas essa ação será estendida a todas as unidades. É uma lembrança singela, mas feita com muito carinho”, destacou a secretária.

Os brinquedos, como bolas, carrinhos e bonecas, serão distribuídos para 640 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, que participam das atividades nos Centros de Convivência Conviver. Para os idosos, serão entregues 235 lembranças, como canecas e camisetas masculinas. “Além disso, estamos comemorando, em cada unidade, os aniversariantes dos meses de novembro e dezembro. Será uma semana de muita festa”, enfatizou Sulnara.

SCFVs – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos têm como objetivo fortalecer os laços familiares e comunitários, contribuindo para a construção das histórias de vida das crianças, adolescentes e idosos, valorizando a convivência coletiva e assegurando qualidade de vida e direitos garantidos.

No SCFV, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos participam de atividades culturais, artísticas e de interação social, como rodas de conversa, oficinas, leitura, brincadeiras, esportes e lazer. Eles recebem apoio de assistentes sociais e pedagogos, que os auxiliam no desenvolvimento de suas potencialidades.

Atualmente, Aparecida de Goiânia conta com nove Centros de Convivência espalhados pela cidade. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h às 17h30, nos setores Vila Brasília, Jardim Casa Grande, Rosa dos Ventos, Jardim das Hortênsias, Jardim Riviera, Nova Cidade, Independência Mansões, Jardim Olímpico, Jardim Tiradentes e Marista Sul. As crianças são encaminhadas para o SCFV por meio dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

“O objetivo é reforçar os laços familiares na construção das histórias das crianças e adolescentes, valorizando a vida em comunidade e garantindo qualidade de vida e direitos protegidos”, afirmou Sulnara.

Já os serviços de convivência para idosos são oferecidos em dois espaços: o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Conviver, no setor Vila Brasília, e o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Idade do Saber, no Jardim Florença. Nessas unidades, além das oficinas e rodas de conversa, são realizadas palestras sobre os direitos dos idosos, atendimentos médicos geriátricos, aulas de ginástica e outros serviços.

As inscrições nos grupos de convivência podem ser feitas pessoalmente no CRAS mais próximo. Para participar, o idoso deve se credenciar e solicitar adesão aos serviços. “É uma programação completa para todos os idosos que queiram participar, com atividades variadas, passeios e o famoso forró semanal”, destacou a secretária.