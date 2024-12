Caiado lamenta o falecimento do escritor Gilberto Mendonça Teles

Poeta, ensaísta, professor e crítico literário, e autor de diversas obras literárias, Gilberto Mendonça Teles era membro da Academia Goiana de Letras e um dos nomes mais importantes da cultura de Goiás. Escritor faleceu, noite desta quarta-feira (04/12), no Rio de Janeiro, aos 93 anos (Foto: Reprodução)

Com grande pesar, Gracinha e eu recebemos a notícia da morte do escritor Gilberto Mendonça Teles, aos 93 anos, ocorrida na noite desta quarta-feira (04/12), no Rio de Janeiro.

Poeta, ensaísta, professor e crítico literário, Gilberto Mendonça Teles era membro da Academia Goiana de Letras e um dos nomes mais importantes da cultura de Goiás. Goiano de Bela Vista, o escritor é autor de obras que falam do Brasil Central, como Saciologia Goiana, de 1982; Os Melhores Poemas, de 1993; e Lirismo Rural: o Sereno do Cerrado, de 2017. Os primeiros versos do autor foram escritos na sua cidade natal, aos 11 anos de idade.

Gilberto Mendonça Teles era professor emérito da Universidade Federal de Goiás e da PUC Rio. Foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se aposentou, e também lecionou em universidades e instituições do Uruguai, França, Portugal, Estados Unidos e Espanha.

Nossos profundos sentimentos aos familiares e amigos do escritor. Que Deus os ampare e conforte neste momento de dor e tristeza!

Ronaldo Caiado

Governador de Goiás