Prefeitura de Aparecida inaugura Creas Jardim Maranata nesta quinta-feira, 5

Local recebe pessoas e famílias em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados e deve atender mais de 10 bairros da região

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Assistência Social, inaugura na próxima quinta-feira, 05 de dezembro, a unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Jardim Maranata. A cerimônia de inauguração será realizada a partir das 9h, na Alameda Maranata, esquina com a Rua Gideão, Jardim Maranata.

Diferente dos Centro de Referência em Assistência Social (Cras), o Creas trabalha com pessoas e famílias que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Obrigatoriamente o espaço deve ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e outros serviços sociais para pessoas com deficiências, idosos e suas famílias e acompanhamento de medidas socioeducativas.

“Esse é um espaço de acolhimento para atender as famílias de Aparecida nas horas em que elas mais precisam que a mão do município se estenda para ajudá-las. Inaugurar mais uma unidade do Creas significa dar dignidade e segurança para as pessoas que estão em situação de risco social e oferecer uma rede de proteção para quem necessita”, ressalta o Prefeito Vilmar Mariano.

Com orçamento de R$ 739.297,39, o Centro deve atender mais de 10 bairros na região do Jardim Maranata, aproximando a população de serviços sociais fundamentais e também do acompanhamento contínuo de pessoas em vulnerabilidade pela Secretaria de Assistência Social de Aparecida.

O local conta com uma área construída de mais de 200 metros quadrados e estrutura completa, incluindo: 2 salas de atendimento familiar, 2 salas de atendimento individual, uma sala multiuso, uma sala administrativa, copa, além de banheiros masculino e feminino.

A secretária de Assistência Social de Aparecida, Sulnara Santana, pontua a importância da obra para Aparecida. “Temos a missão de acolher todas as famílias carentes de Aparecida e a cidade tem investido para que isso aconteça. Nós da Assistência Social ficamos muito felizes em entregar um prédio todo estruturado para atender cada vez melhor a população”, afirma.

Serviço

Assunto: Prefeitura de Aparecida inaugura Creas Jardim Maranata nesta quinta-feira,5

Data: 05 de dezembro

Hora: 9h

Local: Alameda Maranata, esquina com a Rua Gideão, Jardim Maranata.