Vilmarzinho comemora empréstimo de U$ 120 milhões para obras em Aparecida

Valor se soma a contrapartida de US$ 30 milhões da Prefeitura e vai financiar obras de infraestrutura, meio ambiente e educação do município

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 10, o empréstimo de US$ 120 milhões para Aparecida de Goiânia. O valor é financiado pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), também conhecido como Banco dos Brics. O montante será investido na infraestrutura do município e na melhoria de áreas básicas como educação e meio ambiente. Em contrapartida, o município também entrará com US$ 30 milhões, totalizando quase R$ 1 bi, na cotação atual, em investimentos na cidade.

A aprovação do empréstimo pela Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD), acontece após uma análise criteriosa, que passou pela visita de representantes do NDB à Aparecida em fevereiro deste ano, onde foi discutido o plano de investimentos e o reconhecimento das condições do município em arcar com o compromisso de crédito.

O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, comemorou a aprovação.

“Nós lutamos muito para que esse empréstimo viesse para o município. O valor vai ser revertido em obras importantes para a cidade, como a continuidade da pavimentação, construção de novos CMEIs, estruturação de parques e outros serviços que têm como objetivo maior melhorar a vida da população”, destacou.

Com o valor, a Prefeitura deve implementar mais de 200 km de pavimentação asfáltica, com drenagem pluvial, construção de pontes, bueiros e viadutos e trincheiras, construir quatro novos parques na cidade com infraestrutura recreativa completa e ampliar o acesso à educação infantil com a construção e 15 unidades educacionais entre CMEIS e escolas de tempo integral.

O secretário da Fazenda de Aparecida, Einstein Paniago, esteve em Brasília acompanhando a votação do financiamento. Ele destaca que a aprovação se deu graças aos índices positivos de pagamento do município.

“O NDB e o Senado reconhecem que Aparecida honra seus compromissos e é uma cidade pagadora. Com isso, nós conseguimos investimentos que garantem a continuidade das obras que o Prefeito Vilmar iniciou e entrega um ambiente positivo para a próxima gestão”, afirma.

O prefeito eleito Leandro Vilela (MDB), reconheceu o empenho da gestão do Prefeito Vilmar Mariano para que o financiamento fosse efetivado. “A população de Aparecida é a grande beneficiária nesse processo. Quero agradecer ao Senador Vanderlan e ao Prefeito Vilmar Mariano por esse trabalho conjunto que vai transformar nossa cidade”, celebrou.

Confira algumas das obras que serão contempladas pelo investimento