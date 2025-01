Inmet: 2024 deve ser ano mais quente já registrado no Brasil

O Brasil está prestes a registrar 2024 como o ano mais quente de sua história, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De janeiro a novembro, a temperatura média foi de 24,94°C, marcando uma anomalia de 0,83°C — o maior desvio da média desde o início da série histórica em 1961.

Até então, o ano mais quente no Brasil era 2023, que apresentou uma média de 24,78°C no mesmo período, com desvio de 0,67°C. Mesmo considerando o ano completo de 2023, com média de 24,92°C, os números de 2024 superam o recorde, reforçando a tendência de aquecimento.

Os dados de 2024 já colocam o ano à frente de outros períodos quentes, como 2015 (24,89°C), 2019 (24,83°C), 2016 (24,66°C) e 1998 (24,6°C).

A combinação do aquecimento global com os efeitos do fenômeno El Niño tem contribuído para o aumento das temperaturas. O El Niño, caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas do Pacífico, intensifica ondas de calor e afeta o clima global.

Por outro lado, o fenômeno La Niña, que poderia trazer alívio ao resfriar a superfície do oceano em regiões do Pacífico, está cada vez mais fraco, conforme projeções da Organização Meteorológica Mundial (OMM). No Brasil, o La Niña costuma provocar chuvas intensas no Norte e Nordeste e temperaturas mais baixas no país.

No cenário global, 2024 caminha para ser o ano mais quente já registrado na história da humanidade, conforme o observatório Copernicus, da União Europeia. A confirmação de novembro como outro mês escaldante torna impossível que o ano não supere o recorde anterior, registrado em 2023.

Segundo cientistas, 2024 será o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, com base em análises de vestígios ambientais pré-históricos.

Com informações da Folha de S.Paulo.