Vilela assume Prefeitura com déficit de R$ 300 milhões

Prefeito denuncia que salário de servidores está em atraso

Ao lado de seu vice, João Campos, Leandro Vilela pontuou os desafios a serem enfrentados e elencou prioridades de sua gestão

Leandro Vilela tomou posse como prefeito de Aparecida de Goiânia e recebe uma herança de dívida do antecessor Vilmar Mariano. Entre as principais dívidas, do déficit de R$ 300 milhões, destaca-se o atraso no repasse para manutenção do Hospital Municipal de Aparecida, a folha dos servidores de dezembro em atraso e o subsídio do transporte público, que não é pago desde julho.

“Não sou de ficar justificando, mas a população precisa saber a real situação e vamos trabalhar firme para superar esses desafios e fazer Aparecida voltar a ser feliz como era nos tempos de Maguito e Gustavo”, aponta Vilela.

Regularização do repasse para o HMAP, disponibilizar insumos nas unidades de saúde, melhorar a limpeza urbana, ampliar o número de vagas em CMEIs, promover políticas de valorização das mulheres e integrar as forças de segurança são as prioridades para os primeiros 100 dias de governo.

O prefeito tomou posse nesta quarta-feira (1º), ao lado do vice-prefeito, João Campos, e dos 25 vereadores eleitos para para a 16ª Legislatura (2025 a 2028), no Anfiteatro Municipal, diante de um auditório repleto de familiares, populares e autoridades como o vice-governador Daniel Vilela, representando o governador Ronaldo Caiado, o ex-prefeito Gustavo Mendanha, o deputado federal Ismael Alexandrino; e os deputados estaduais Veter Martins e Cairo Salim

Em seu discurso de posse, Vilela destacou a honra e o desafio de assumir a gestão municipal, reforçando seu compromisso com a população, elencou as prioridades e agradeceu pelo apoio do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador e de Mendanha e demais lideranças que abraçaram seu projeto para Aparecida.

“Assumir a Prefeitura de Aparecida é uma honra imensurável e um grande desafio. Nossa cidade possui uma população acolhedora e trabalhadora, mas enfrenta necessidades urgentes e investimentos estruturantes que precisam ser realizados. É um legado que carrega o espírito de líderes como Maguito Vilela e Gustavo Mendanha, e será guiado pelo respeito ao dinheiro público e pela luta por melhorias que a nossa população merece”, afirmou ele acompanhado dos filhos e da primeira-dama, a médica Lana Bezerra, que vai colaborar com a gestão de forma voluntária, sem remuneração, auxiliando a secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha, e toda equipe.

Vilela lembrou da honra em assumir a função que um dia foi exercida por Maguito. “Sei que hoje assumo aquele que é o maior desafio da minha vida, e com o compromisso de honrar a cadeira que um dia foi do meu saudoso tio Maguito Vilela”, lembrou o prefeito.

O vice-governador Daniel Vilela destacou em seu discurso sua vivência em Aparecida ao lado do pai, Maguito Vilela, que foi prefeito por oito anos e deixou um legado transformador ao despertar nos moradores o sentimento de grandeza da cidade. Ele afirmou que Leandro Vilela está preparado para replicar as práticas aprendidas com Maguito, como a proximidade com a população e a sensibilidade para atender seus anseios. “O Leandro aprendeu com Maguito a prática da convivência diária da população, de ouvir os anseios dos moradores para fazer o que é melhor para a cidade.”

Gustavo Mendanha destacou a capacidade de trabalho de Vilela. “Leandro você vai ter que dobrar o seu trabalho para que possamos tirar a cidade desse momento tão difícil, tão tenebroso que Aparecida vive”, destacou Mendanha.

Após ser empossado, o vice-prefeito João Campos ressaltou o prestígio que Aparecida tem e continuará nutrindo, segundo ele, junto ao Governo de Goiás. “O vice-governador Daniel Vilela, representando o governador Ronaldo Caiado, vem aqui com um sentimento de compromisso do Governo do Estado com essa cidade, com o desenvolvimento de Aparecida de Goiânia”, pontuou.

“Eu tenho certeza que nós faremos um excelente trabalho naquela Casa em prol da sociedade”, assegurou André Fortaleza, ex-presidente da Câmara Municipal, falando em nome dos vereadores empossados.

Isaac Martins, que também discursou em nome dos vereadores, acrescentou: “Nós estamos conscientes dos desafios que vamos enfrentar no mandato, mas ninguém aqui tem medo. Vamos enfrentar e resolver os problemas de forma combativa, pensando sempre no bem comum da cidade de Aparecida de Goiânia”.

Vilela foi eleito prefeito de Aparecida 63,6% dos votos válidos em eleição de segundo turno, após fazer a maior virada eleitoral na eleição deste ano em Goiás. No início da campanha, Vilela tinha 14% das intenções de votos e o adversário Alcides Ribeiro (PL), apoiado pelo prefeito Vilmar Mariano, tinha 52%. Vilela venceu o primeiro turno e ampliou a vitória no segundo turno.

O emedebista já anunciou todos os 29 secretários municipais que iniciam o trabalho com ele em Aparecida.